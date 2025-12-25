VIDEO | Explosión de pipa de diésel deja dos muertos en Nigeria

Lo que debía ser una mañana tranquila de celebraciones se convirtió en un infierno en la zona de Oto-Ijanikin en Nigeria. Durante las primeras horas de este jueves, un camión cisterna cargado de diésel provocó una explosión tras chocar en la autopista que conecta Lagos con Badagry.

Según los primeros reportes de The Lagos State Traffic Management Authority (LASTMA), el conductor del camión perdió el control mientras intentaba rebasar a otro vehículo a una velocidad excesiva.

El impacto fue tan fuerte que el combustible se encendió de inmediato, atrapando a los ocupantes en una escena devastadora.

🚨 BREAKING: Fire Outbreak in Oto Awori, Lagos🇳🇬



A devastating fire outbreak has occurred in Oto Awori, Lagos, after a petroleum tanker reportedly exploded in the early hours of today, 25 December 2025 (Christmas Day).#Lawhauz #BreakingNews #LagosFire #OtoAwori #ChristmasDay pic.twitter.com/a94JdyqBDU — Lawhauz (@lawhauz) December 25, 2025

La explosión dejó un saldo trágico

Lamentablemente, el accidente no dejó oportunidad de rescate para quienes viajaban en la cabina. Las autoridades confirmaron el fallecimiento del conductor y de una mujer adulta que lo acompañaba. Ambos perdieron la vida debido a la magnitud del incendio, el cual envolvió al pesado vehículo en cuestión de segundos.

Equipos de bomberos y la policía de Ijanikin trabajaron arduamente para sofocar las llamas, mientras el personal de seguridad acordonaba el área para evitar que el fuego se extendiera a otros vehículos que circulaban por esta transitada ruta.

Autoridades en Nigeria evitan tragedia de mayor magnitud

En medio del caos, ocurrió una situación sumamente peligrosa: varios civiles se acercaron al lugar con cubetas y recipientes con la intención de recolectar el diésel derramado. Sin embargo, los oficiales de LASTMA actuaron con rapidez y bloquearon el paso de estas personas.

Esta intervención fue clave, ya que la "rapiña" de combustible en escenas de accidentes ha provocado explosiones secundarias mortales en el pasado. Al alejar a la multitud, los agentes evitaron que el número de víctimas aumentara drásticamente en un día tan significativo como el de hoy.

PRESS RELEASE.



TWO LIVES LOST IN A CATASTROPHIC DIESEL TANKER EXPLOSION AS LASTMA RESOLUTELY PREVENTS PERILOUS DIESEL SCOOPING ALONG THE BADAGRY EXPRESSWAY, LAGOS.



The Lagos State Traffic Management Authority (LASTMA) announces with profound regret a fatal and distressing… pic.twitter.com/mzkUSh2tup — LASTMA (@followlastma) December 25, 2025

Caos vial y limpieza de la zona de la explosión

El accidente provocó el cierre total de la sección de la autopista cercana a la Universidad de Educación de Lagos (LASUED). Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron controlar el fuego, permitiendo que las grúas retiraran los restos carbonizados del camión.

Los cuerpos de las víctimas fueron recuperados por el cuerpo de seguridad vial (FRSC), mientras que el personal de limpieza trabajó para eliminar los residuos de diésel y escombros del asfalto, buscando reactivar el flujo de vehículos lo antes posible.

Autoridades piden prudencia

El director de LASTMA, Olalekan Bakare-Oki, envió un mensaje de condolencias a las familias afectadas y lamentó que este tipo de tragedias ocurran por imprudencias evitables. "Es profundamente doloroso ver estas pérdidas en plena temporada festiva", señaló.

Las autoridades recordaron a los conductores de vehículos pesados la importancia de respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito. Asimismo, reiteraron el peligro de acercarse a derrames de combustible, una práctica que pone en riesgo la vida de comunidades enteras.