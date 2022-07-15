Niña de 4 años con síndrome de down muere en bombardeo ruso

El mundo se conmovió con la historia de Liza, una niña de cuatro años de edad, con síndrome de down que murió durante un bombardeo ruso en la ciudad de Vinnytsia, Ucrania, el pasado jueves.

Durante el bombardeo ruso a Vinnytsia murieron 23 personas, entre ellas tres niños, de los cuales solo Liza ha sido identificado, estremeciendo a toda Ucrania y al mundo cuando circularon las primeras imágenes del desastre.

Poco antes del ataque, la madre de Liza compartió en sus redes sociales un video donde la niña caminaba empujando su carrerola rosa, mientras se dirigía a su terapia del lenguaje. Después comenzó el bombardeo ruso.

La carreola rosa, que poco antes empujaba la niña, ahora lucía rota y la imágen recorrió el mundo a través de las redes sociales, donde los internautas expresaron su indignación.

Una cuenta de Instagram a nombre de Iryna Dmitrieva, madre de Liza, mostró una serie de videos y publicaciones de blog sobre su vida en común.

Homenajean a Lisa, niña que murió en bombardeo ruso

El Centro Infantil LogoClub en Vinnytsia publicó un homenajeó a "Sunny Flower", como dijeron que se conocía a la niña de cuatro años, y señaló que le encantaba especialmente soplar espuma y usar un collar especial como parte de su terapia del habla.

La esposa del presidente ucraniano, Olena Zelenska, tuiteó que reconoció a la niña , que una vez estuvo entre un grupo de niños discapacitados pintando adornos navideños con la primera dama en un video festivo.

El bombardeo ruso ocurrió en una ciudad ucraniana lejos de la línea del conflicto. Y este viernes, los ciudadanos limpiaron sus calles y lamentaron la muerte de las 23 personas.

Ucrania dijo que el ataque ruso del jueves contra un club de oficiales en Vinnytsia, una ciudad de 370 mil habitantes a unos 200 kilómetros (125 millas) al suroeste de Kyiv, se llevó a cabo con misiles de crucero Kalibr lanzados desde un submarino ruso en el Mar Negro.

