Niña policía con síndrome de Down combatirá al crimen de Puerto Rico

La policía de Puerto Rico le ha hecho el día a una niña que padece síndrome de Down, al permitirle ser parte de sus elementos y "combatir al crimen" en calles de la nación centroamericana.

El síndrome de Down es una condición genética que afecta la capacidad cognitiva, causando discapacidades de aprendizaje de leves a graves y características faciales distintivas.

Marzo es el mes en que se conmemora el día Mundial del síndrome de Down y la policía de Puerto Rico rindió homenaje a esta comunidad, designando a una niña como policía.

Melanie soñaba con ser parte de la policía y las autoridades de Puerto Rico se lo hicieron realidad, la joven de 22 años graduada con excelencia de la academia del programa de educación especial recorrió los pasillos saludando a sus compañeros hasta llegar a lo que es su oficina por un día.

Gracias a su gran labor la niña Melanie autorizo un evento en donde jóvenes con síndrome de Down tendrán la oportunidad de exhibir sus obras de arte en Puerto Rico.

El comisionado de la policía Antonio López Figueroa dijo, "Tenemos todo tipo de causa y nos gusta ser parte de ello porque tenemos familiares en estas situaciones generando empatía y quiero inculcar todo esto a los policías a la hora de prestar el servicio"

Los policías de Puerto Rico están siendo capacitados y sensibilizados ante este tipo de situaciones con personas que tengan algún tipo de síndrome.

En el municipio de aguadilla, las autoridades han marcado una gran diferencia ya que hacen realidad los sueños de estos niños que día tras día demuestran lo valiosos que son y que no por tener síndrome de Down se deben limitar a realizar sus sueños.

Joven con Síndrome de Down es nombrada simbólicamente Comisionada de la Policía por un día https://t.co/V763cuSoUl — Noticias en Línea Puerto Rico (@noticiaslineapr) March 23, 2023

La directora de la asociación de síndrome de Down de Puerto Rico Vilma Pérez menciona que "las autoridades de Puerto Rico han sido una bendición por estos 10 años porque han marcado una diferencia en cada uno de nuestros participantes y somos una gran familia para los jóvenes con síndrome de Down"

Derechos de los niños con síndrome de Down

Los niños con síndrome de Down tienen derecho a ser respetados, ser educados, participar en la vida de su comunidad, amar y ser amado, disfrutar de su vida sexual, tomar decisiones y sobre todo tener un trabajo.

Los padres una parte fundamental para su vida

Los padres son una parte fundamental para los niños con síndrome de Down ya que ellos son los que orientan y enseñan que está bien y que no, el deber de comportarse, de esforzarse en aprender, respetar las diferencias y soportar las frustraciones.

El padre de Melanie menciona que " ella nos ha demostrado que puede, cuando ve que ella puede la va a retar y si ve que cumple, se esfuerza y lo logra, la va a seguir retando".