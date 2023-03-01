Síndrome de La Habana no es causado por un gobierno extranjero: EU

La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) informó que tras una extensa investigación concluyeron que es “poco probable” que un gobierno extranjero sea causante del llamado síndrome de La Habana, que afectó a decenas de diplomáticos en todo el mundo en 2016.

En ese año, varios funcionarios estadounidenses reportaron las mismas dolencias mientras se encontraban en la capital cubana.

Sin embargo, este 1 de marzo el gobierno de Estados Unidos indicó que no se encontró evidencia creíble de que algún adversario tuviera un dispositivo capaz de causar síntomas de salud como los que presentaron los funcionarios en 2016.

La investigación que duró más de seis años arrojó que era poco probable que Rusia u otro gobierno extranjero provocara uno de los mayores incidentes de salud anómalos en funcionarios estadounidenses.

|Reuters

¿Qué produce el síndrome de La Habana?

Desde 2016, más de mil personas, entre funcionarios estadounidenses y sus familiares, presentaron síntomas como migrañas, náuseas, lapsos de pérdida de memoria y mareos. La primera vez ocurrió en La Habana, Cuba, posteriormente ocurrió en otros países como Ginebra y Alemania.

Ante la extraña situación la CIA inició una investigación; en un principio, se consideró la posibilidad de que se tratara de extraterrestres, sin embargo, rápidamente fue descartada ésta teoría y apuntaron a que Rusia o China tenían algo que ver con el síndrome de La Habana.

Pero en enero, un funcionario de la CIA dijo que la agencia encontró que era poco probable que Rusia u otro "gobierno extranjero" causará la mayoría de los incidentes de salud anómalos.

La CIA indicó que la mayoría de los mil casos "pueden explicarse razonablemente por condiciones médicas o factores ambientales y técnicos, incluidas enfermedades no diagnosticadas previamente".

