Hospitalizan a niño por adicción a Fortnite; primer caso en el mundo

Un niño fue hospitalizado durante dos meses en la provincia de Castellón, España, debido al abuso del juego Fortnite, por lo que se ha convertido en el primer caso clínico del mundo relacionado con una adicción a los videojuegos.

Un grupo de investigadores del Hospital Provincial de Castellón, de la Universitat Jaume I (UJI) y el Hospital General Universitario dieron a conocer este caso, el primero de su tipo que se conoce a nivel global.

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Los síntomas que presentó el menor como parte de su adicción incluían aislamiento en su casa, rechazo a las interacciones sociales y negación para acudir al médico, lo que alarmó a sus padres y los orilló a buscar ayuda.

Además, el niño había tenido un alto rendimiento escolar hasta que comenzó a concentrarse de forma más notoria en Fortnite, un videojuego online del género battle royale, desarrollado por Epic Games.

Según medios internacionales, el menor también mostró alteraciones en el desempeño de actividades básicas de la vida diaria, en la toma de su tratamiento y en el ritmo de sueño.

Luego de evaluar el comportamiento del menor, los especialistas plantearon una adicción a Fortnite, por lo que fue hospitalizado durante dos meses para ayudarlo a combatir este problema.

Adicción a Fortnite, derivada de una búsqueda de refugio emocional

Los profesionales que investigaron este caso clínico explicaron que la adicción a un videojuego actúa como reguladora del intenso malestar que sufrió por la pérdida de un familiar y por la ansiedad de una fuerte exigencia en la escuela.

El tratamiento que se siguió con el niño incluyó un abordaje cognitivo conductual, en el que se involucró el paciente y la familia, además de estrategias que lo ayudaron a desarrollar habilidades personales y manejar contingencias.

Gracias a este enfoque en su tratamiento, el paciente fue “capaz de apreciar las repercusiones que el uso del videojuego Fortnite tenía en su vida diaria”, pues lo había utilizado como un “refugio para su malestar emocional”.

Tras darlo de alta, el niño ha mostrado una disminución significativa en el uso de dispositivos digitales, solamente lo hace bajo supervisión de un familiar y como “contacto con iguales para fomentar su socialización”.

De acuerdo con los especialistas que trataron este caso de adicción, el paciente lleva un entrenamiento de regulación emocional y adquisición de habilidades comunicativas, para evitar futuras recaídas.

Asimismo, advirtieron sobre la importancia de que los padres pongan atención al comportamiento de los menores, un sector de la población donde se ha extendido el uso de videojuegos debido a la “falta de maduración en las funciones ejecutivas y cognitivas durante la adolescencia”.

Entre las estrategias de prevención que los profesionales recomendaron se encuentra el establecimiento de límites claros y bien definidos del tiempo que pueden jugar e involucrar a los menores en otras actividades que les puedan dar satisfacción, como los deportes.

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