Niño de 12 años se hace millonario por vender obras de arte digitales

Un niño de 12 años de edad se convirtió en millonario, luego de vender las obras de arte que realiza en formato digital. En su computadora crea imágenes pixeladas tituladas Weird Whales (Ballenas raras) y las vende como tokens no fungibles (NFT).

Los tokens no fungibles (NFT) o irremplazables son un símbolo digital que es único, indivisible, transferible y con la capacidad de probar su escasez, por lo que brindan autenticidad a una propiedad digital como obras de arte digitales.

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De acuerdo con reportes de medios internacionales, el niño Benyamin Ahmed tiene una fortuna cercana a los 400 mil dólares, es decir, alrededor de 8 millones de pesos, que consiguió durante las vacaciones escolares, tiempo en el que creó las obras de arte NFT.

👀👀 Watch out for Weird Whales! pic.twitter.com/22k1eMlcmz — Benyamin | benoni.eth (@ObiWanBenoni) July 14, 2021

Además, con los NFT, las obras de arte se pueden "tokenizar" para crear un certificado digital de propiedad que se puede comprar y vender como cualquier otro tipo de propiedad, sin embargo, no tienen una forma tangible porque son digitales.

Ganancias para el niño con las obras de arte

Como el niño de 12 años nunca ha tenido una cuenta bancaria tradicional, mantiene sus ganancias en forma de Ethereum, la criptomoneda en la que vende sus obras de arte.

"Mi consejo para otros niños que tal vez quieran entrar en este espacio es que no se sientan obligados a programar tal vez porque los compañeros lo presionen. Tanto si te gusta cocinar como si te gusta bailar, hazlo lo mejor que puedas", dijo el niño.

The .@WeirdWhales only whitelisting is now open! For anyone that owns a .@WeirdWhales and wants to Whitelist to purchase NFH during the public sale, please head over to the registration channel in the Discord!👇



Please note you only need to Whitelist once per Discord username! pic.twitter.com/7CiuRM2p4R — Benyamin | benoni.eth (@ObiWanBenoni) September 12, 2021

Niño crea famosa colección de obras de arte

El niño creó su segunda colección de obras de arte, la cual tituló Weird Whales, la primera fue un set inspirado en el videojuego Minecraft. En esta ocasión, las imágenes son de ballenas, las cuales han inspirado algunos memes en las redes sociales.

Agregó que ya prepara la tercera colección de obras de arte con temática de superhéroes.