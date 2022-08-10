Captan a niño bebiendo alcohol en 2 ocasiones de misma noche en Ohio

En Ohio, un niño de tan solo seis años fue captado bebiendo alcohol en dos ocasiones durante una misma noche.

El primer incidente fue captado por una cámara de seguridad, en las imágenes se puede ver al niño saliendo de un automóvil en la estación de servicio Marathon en Hanover Township.

Olivia Eversole una mujer que estaba trabajando durante la noche del pasado viernes (5 de agosto de 2022), vio al niño después de que salió de un automóvil.

Eversole señaló: "Y está bebiendo una cerveza en el estacionamiento. Mi compañero de trabajo dijo: -¿Está bebiendo una cerveza?'-, Me giro y miro e inmediatamente dijo: "-Oh, así es-". La mujer agregó que incluso el niño le ofreció un poco de bebida a un cliente.

En las imágenes se puede ver al menor caminando por el estacionamiento con una botella de alcohol en una mano. De hecho le da varios tragos, mientras que en su otra mano, lleva algunos bocadillos.

La mujer le dijo: -"¿Sabes que estás bebiendo una cerveza?-" y él respondió que: "-Sí, esta es la cerveza favorita de mi mamá y mía. La bebemos todo el tiempo-".

En un plan para entretener al menor, mientras Olivia Eversole daba aviso a la policía, la mujer le dijo que le iba a comprar lo que el quisiera, por lo que de inmediato el niño corrió hacia el auto, regresó ya sin la bebida y comenzó a poner varias cosas en el mostrador. El niño agarró donas, algunos dulces, pasta de dientes y enjuague bucal, de hecho dijo que estaba "muy emocionado de usarlo".

Update: I have been told by several people who know the suspect that the child is her boyfriend's son. @wlwt https://t.co/PkbhXuwilX — Karin Johnson WLWT (@karinjohnson) August 10, 2022

Arrestan a mujer que tenía a su cargo a un menor que bebía alcohol en Ohio

Victoria Hampton, una mujer de 26 años estaba en el auto del que bajó el menor. Cuando llegaron los agentes, la mujer les explicó que se trató de un accidente por lo que ella y el niño se fueron.

Después, los agentes se dirigieron a Lakeside Drive, donde, según los registros judiciales, encontraron al mismo niño a bordo de un scooter en medio de la avenida y con otra botella de alcohol en la mano.

Hampton, del municipio de Hanover, fue arrestada y acusada de poner en peligro a un niño, además de contribuir a la delincuencia de un menor. Los registros judiciales indican que el niño de sies años estaba bajo su cuidado, aunque no está claro si ella es la madre del menor.

Olivia Eversole, la mujer que denunció el primer acto dijo que "Estaba realmente preocupada por él... Pensé: Te cuidaré porque no es su culpa". Esta mujer está siendo elogiada por sus acciones rápidas, ella señala que también trabaja con personas con discapacidades por lo que está acostumbrada a ser observadora y consciente.

Olivia Eversole, trabajadora en Marathon:

“Tienes que estar alerta porque nunca sabes lo que va a pasar.

Mientras tanto, la fianza para Hampton, la mujer que debía cuidar al niño, se fijó en dos mil dólares, unos 40 mil pesos. En brever será presentada ante la Corte de Ohio.