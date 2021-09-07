Sentencian en Malasia a uno de los pedófilos más buscados del mundo

Uno de los pedófilos más buscados del mundo fue sentenciado en Malasia, luego de la colaboración entre autoridades de ese país y de Australia, de acuerdo con reportes que realizaron medios locales este domingo.

Medios australianos reportaron que Alladin Lanim, uno de los pedófilos más buscados del mundo, operó durante al menos 14 años, es decir, desde 2007, sin ser detectado por las autoridades. En ese tiempo habría abusado de niños de entre 2 y 16 años.

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El pedófilo fue condenado a 48 años de prisión y 15 golpes de bastón, pena que se aplica en Malasia, luego de ser detenido desde julio pasado tras realizar un aislamiento por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con los reportes, el pedófilo habría revelado sus crímenes contra menores en diversos foros, en los que se le relacionó con más de mil imágenes y vídeos que mostraban abusos sexuales. Sin embargo, tras una larga investigación internacional, el hombre fue detenido y encarcelado en Malasia, mientras que cuatro niños de entre 9 y 14 años fueron rescatados.

“Era tan prolífico y con tantas víctimas que por eso se convirtió en una alta prioridad”, dijo el detective Daniel Burnicle, oficial superior de la Policía Federal de Australia, tras la detención del pedófilo.

Pedófilo se declara culpable en Malasia

En julio pasado, los investigadores australianos ayudaron a seguirle la pista al pedófilo hasta un centro de cuarentena estatal de Covid-19, donde estaba cumpliendo un periodo obligatorio de aislamiento tras llegar a localidad de Sarawak, en la Isla de Borneo, en Asia, después de un viaje a la península de Malasia.

Tras salir del centro de aislamiento el 5 de julio, el pedófilo fue detenido y puesto en prisión preventiva. Posteriormente se declaró culpable de 18 cargos de delitos sexuales en agosto, después de que los investigadores proporcionaron a los fiscales un paquete de material que identificaba a cerca de 34 de las víctimas de las que había abusado.