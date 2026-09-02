¿Y si sí? Registran a un bebé en Matamoros, Tamaulipas, como “Isisi”

Después de la pasión mundialista por el desempeño de la Selección Azteca que dejó un buen sabor de boca a los aficionados y con la expectativa de superar el quinto partido que se generó con la pregunta “¿Y si sí?”, unos padres de familia en Tamaulipas decidieron nombrar a su bebé como “Isisi”.

¿Por qué unos padres nombraron a su hijo Isisi en Tamaulipas?

La información fue confirmada por Omar Masso Quintana, titular de la Oficialía Primera del Registro Civil en Matamoros.

El funcionario declaró que la expresión le gustó a la familia. “Se le hizo original y a nosotros nos llamó la atención particularmente que se pusiera Isisi”.

Masso Quintana detalló que no lleva otro nombre, pero se reservó los apellidos “por cuestiones legales y de seguridad”.

Dudas ortográficas: ¿Cómo se escribe correctamente la frase Y si sí?

La expresión “¿Y si sí?” sí lleva tilde, en especial en el segundo sí, ya que se trata de una respuesta afirmativa, mientras que el primer “si” es una condicional. Cabe recordar que la Real Academia Española (RAE) señala que la tilde en “Sí” es obligatoria cuando es una afirmación.

La pregunta no tiene coma intermedia, ya que no hay una ruptura gramatical entre la condición y el resultado.

