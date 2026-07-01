De "¿y si sí?” a "¿y si sidro?”, así es como se escribe la frase que enloqueció a México en el Mundial 2026

La frase "¿y si sí?" (o "¿y si sidro?" de tu alter ego borracho), se consolidó como el lema no oficial de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el país, surgiendo como un reclamo en la Liga MX por Efraín Juárez y popularizándose masivamente en redes sociales y calles tras el paso invicto del equipo en la Fase de Grupos y —recientemente— en el México vs Ecuador.

Estas palabras son repetidas por toda la afición mexicana que busca contrarrestar el pesimismo histórico y mantener el optimismo intacto durante los partidos de eliminación directa del Mundial 2026. Sin embargo, su correcta escritura y su ahora variante traen un dato curioso consigo que todo fanático del futbol debe saber.

¿Lleva coma o acento el "¿y si sí?"? Esto dice la regla gramatical

La duda surgió por algo llamado tilde diacrítica, un acento que se utiliza para diferenciar palabras que se escriben igual, pero tienen significados distintos y pertenecen a distintas categorías gramaticales.

¿Y si sí, México? 🇲🇽



⚽ El Ángel de la Independencia y el #FanFest del Zócalo ya son una fiesta. 🥳 Miles de personas acompañan a la Selección Mexicana y hacen sentir, una vez más, la fuerza de la mejor afición del mundo. 🎊#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/Fxq1vTGIzF — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 1, 2026

El primer "si" de la frase abre una condición, mientras que el segundo "sí" (con tilde) afirma una respuesta, por ello no son palabras equivalentes.

Ahora, en cuanto a los signos de puntuación, la frase se escribe de forma corrida, sin coma intermedia, debido a que no existe una ruptura gramatical entre la condición y el resultado.

Cabe destacar que la Real Academia Española (RAE) establece que la tilde en la palabra "sí" es obligatoria cuando funciona como afirmación, diferenciandola de la condicional.

Por ende, la forma correcta de escribir esta esperanzadora frase es: ¿y si sí?

¿Cómo surgió la variante "y si sidro" en México?

Este fenómeno funciona como una variante en forma de meme y juego de palabras mexicano con el típico humor con el que nos caracterizamos, el cual parodia la frase original para mantener viva la esperanza en plataformas digitales. La expresión ya trascendió del futbol a marcas, gobierno y hasta en redes sociales con la música del icónico Juan Gabriel en Bellas Artes.

¿Qué otras frases virales giran en torno al torneo?

Otras frases que nos acompañan en el torneo y se han vuelto virales en el glosario de la afición 2026, son:

