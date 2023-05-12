Niño migrante muere bajo custodia en un centro de Estados Unidos

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos informó mediante un comunicado que un niño migrante de origen hondureño murió bajo custodia en un albergue de Florida.

El menor fue identificado como Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza, de 17 años de edad, quien viajaba solo. Fue hallado inconsciente en un albergue ubicado en Safety Harbor, Florida. Por el momento se desconocen las causas de la muerte.

El HHS lamentó la muerte del niño migrante y dijo sentirse profundamente entristecido por la pérdida: “El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) está profundamente entristecido por esta trágica pérdida y nuestro corazón está con la familia, con quien estamos en contacto", dijo el HHS.

Asimismo indicó que están revisando el caso y todos los detalles clínicos del niño migrante hondureño, incluidos los registros de atención médica de pacientes hospitalizados para saber qué fue lo que ocurrió.

“Como es una práctica estándar para cualquier situación que involucre la muerte de un niño no acompañado o un resultado de salud grave, la División de Salud para Niños No Acompañados (DHUC) de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del HHS está revisando todos los detalles clínicos de este caso, incluidos todos los registros de atención médica de pacientes hospitalizados. Se está llevando a cabo una investigación del médico forense”.

1/1 El Gobierno de la Presidenta @XiomaraCastroZ lamenta y presenta sus condolencias por el fallecimiento del menor hondureño Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza de 17 años de edad, ocurrido en un albergue ubicado en Safety Harbor, Florida, EEUU. — Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) May 12, 2023

Honduras pide que se investigue la muerte del niño migrante en Estados Unidos

Mediante su cuenta de Twitter, Enrique Reina, secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras compartió un mensaje en el que lamentó la muerte del niño migrante en Estados Unidos.

“El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro lamenta y presenta sus condolencias por el fallecimiento del menor hondureño Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza de 17 años de edad, ocurrido en un albergue ubicado en Safety Harbor, Florida, Estados Unidos”.

Añadió que el gobierno está en contacto con la Embajada en Washington y solicitaron una investigación exhaustiva para esclarecer el hecho y de existir alguna responsabilidad se aplique todo el peso de la ley.

“Este terrible hecho subraya la importancia de trabajar conjuntamente en la agenda bilateral migratoria sobre la situación de los menores no acompañados, para encontrar soluciones, tema que ha sido abordado por la Presidenta Xiomara Castro a varios niveles con Estados Unidos”.

