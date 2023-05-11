“Dígale no al coyote": La campaña de EU para evitar la llegada de migrantes

En las últimas 24 horas, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) dio a conocer una campaña para persuadir a los migrantes que buscan llegar a dicha nación, eso con la finalidad de informarles que en caso de cruzar ilegalmente estarían cometiendo un delito y por lo tanto, serían acreedores a un castigo.

La campaña se da en relación al fin del Título 42 que se aprobó durante el 2020 bajo el gobierno de Donald Trump, con ello, el exmandatario permitió las expulsiones inmediatas de los migrantes que cruzaban la frontera; en esa ocasión recibió el apoyo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

¿En qué consiste la campaña de EU para persuadir a los migrantes?

Con patrullas vigilando la frontera de El Paso, la campaña dio inició al tiempo que se aplica el Título 8, con esto buscan que los migrantes hagan conciencia sobre las repercusiones que puede tener cruzar ilegalmente la frontera y dejar en claro que no está abierta para todas las personas, sólo para aquellos que cuenten con todo en orden.

“Como pueden ver en las imágenes que tenemos ante nosotros de vuelos de deportación y encuentros con nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza, estamos dejando muy claro que nuestra frontera no está abierta, que cruzar irregularmente es ilegal y que aquellos que no son elegibles para el alivio será devuelto rápidamente. No escuches las mentiras de los contrabandistas. Esto es lo que te pasará a ti. Serás devuelto", informaron en e comunicado.

Don’t listen to smugglers – get the facts about the U.S. immigration system. This new digital ad campaign sends messages directly to potential migrants in Central and South America that U.S. immigration laws are tougher under Title 8. https://t.co/fKLrb9YevF pic.twitter.com/aKSck37LWI — Homeland Security (@DHSgov) May 10, 2023

¿A qué países va dirigida la campaña publicitaria de EU contra los migrantes?

Las autoridades de Estados Unidos desplegaron en el comunicado que la campaña será dirigida específicamente a países de América del Sur, pues son las los que tienen un mayo índice de migrantes que buscan llegar al país estadounidense y también por su ubicación geográfica; entre las naciones en la lista se encuentran:



Honduras

El Salvador

Guatemala

Ecuador

Colombia

La campaña de EU a Migrantes va dirigida a ciertos países de América Latina.|Twitter @DHSgov

¿Qué dicen los mensajes que publicó Estados Unidos para los migrantes en El Paso?

Bajo el título “Las leyes de EU se endurecieron”, el departamento de Seguridad publicó tres imágenes con una serie de mensajes entre los que advierten sobre distintas problemáticas que viven diariamente los migrantes, uno de ellos, es la convivencia con los ‘coyotes’ o ‘polleros’, quienes cobran una cantidad de dinero a cambio de transportarlos a Estados Unidos, por esa razón estos son los mensajes que compartieron:

«El coyote (contrabandista de personas) nos estafó. Entrar ilegalmente en EU es un delito. Dígale no al coyote».

«Las leyes migratorias de Estados Unidos siguen vigentes. Cruzar ilegalmente es un delito».

“Cruzar ilegalmente es un delito: Tiene consecuencias».

«Las leyes migratorias de Estados Unidos se endurecieron. El Gobierno de Estados Unidos está haciendo cambios para aumentar las consecuencias por ingreso ilegal al país, comenzando el 12 de mayo».