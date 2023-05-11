Estados Unidos blinda su frontera con México ante el final del Título 42

Estados Unidos se prepara para un auge de migrantes que ya se empieza a reunir en la frontera sur a la espera de que termine el Título 42, por lo que el gobierno de Joe Biden comenzó a blindar sus límites con México.

Alrededor de 550 soldados más llegaron este jueves por la mañana a la frontera como apoyo a los más de 20 mil que ya se encuentran en el lugar ante la insistencia de miles de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos sin papeles.

El movimiento de soldados es una de las labores por parte del gobierno de Joe Biden para blindar su frontera sur y evitar el paso de migrantes a quienes han advertido que el final del Título 42 no significa que el paso será libre, por el contrario habrá medidas más estrictas.

🚨 Cientos de #migrantes permanecen entre el muro primario y secundario que divide #Tijuana de Estados Unidos, alguno cruzan desesperados antes que termine el #Titulo42. Desde hace casi una semana solo han comido barritas y agua, les colocaron un brazalete y separaron a hombres. pic.twitter.com/66UKcJS53J — Conexión Migrante (@conectmigrante) May 11, 2023

Estados Unidos calcula que hay más de 150 mil migrantes en los refugios y las calles de los estados fronterizos mexicanos a la espera del final del Título 42.

“Hemos movilizado a 24 mil agentes y oficiales de la patrulla fronteriza, miles de tropas, contratistas y más de mil oficiales de asilo y jueces para llevar a cabo esto”, indicó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional estadounidense.

Los soldados tienen como objetivo ayudar a vigilar la frontera, registrar datos y brindar apoyo para liberar a las personas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para que se dediquen a actividades policiales, indicó el Pentágono.

Algunos de los militares serán desplegados en El Paso, Texas, una de las principales ciudades afectadas por la cantidad de migrantes, donde incluso los refugios se encuentran rebasados.

Migrantes que pasen a Estados Unidos no serán considerados para recibir asilo

Con la intención de evitar una crisis migratoria, el gobierno estadounidense lanzó un app con la que los migrantes pueden solicitar una cita para comenzar su proceso de solicitud de asilo político, por lo que las autoridades advirtieron que todos aquellos que lleguen a los puertos de entrada sin cita serán deportados sin posibilidad de ser considerados para asilo político en al menos cinco años.

"Cualquiera que llegue a la frontera sur luego de medianoche de hoy se supondrá que no califica para asilo y sujeto a consecuencias más severas para el ingreso ilegal incluyendo una prohibición de mínimo 5 años y posibles cargos criminales. El procesamiento será rápido e inmediato. Hemos obligado a los agentes, millas de tropas, contratistas y agentes de asilo y jueces para prever esto", advirtió Mayorkas.

Las leyes estadounidenses e internacionales otorgan a los migrantes el derecho de solicitar asilo. Pero Estados Unidos ha utilizado el Título 42 de una ley de salud pública para realizar 2.8 millones de expulsiones de migrantes desde marzo de 2020 con el argumento de evitar la propagación del Covid-19.

Con información de VOA