Niño muere por bala perdida mientras celebraba su cumpleaños en EU

El sábado pasado un niño de tres años murió a causa de una bala perdida mientras se preparaba para su fiesta de cumpleaños celebrada en un suburbio de Miami, Florida.

La familia del menor, identificado como Elijah La France, realizaba los preparativos para celebrar los cuatro años del menor, cuando de pronto un grupo de sujetos armados con un rifle semiautomático y armas automáticas perpetraron un ataque afuera de su domicilio.

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El pequeño Elijah y una mujer de 21 años resultaron heridos durante el ataque, por lo que de inmediato se les trasladó para que recibieran atención por la bala perdida; sin embargo, el menor murió a causa de las heridas.

La policía de Miami llegó al suburbio donde ocurrió el ataque y encontraron más de 60 casquillos de arma de fuego.

Autoridades de Florida ofrecieron una recompensa de 15 mil dólares para quien dé información sobre el ataque que le arrebató la vida al pequeño Elijah.

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Familiares del niño que murió por la bala perdida indicaron a medios locales que Elijah adelantó la celebración de su cumpleaños para que fuera en conjunto con otro niño.

Elijah La France was murdered last night after gunfire erupted outside of a home killing him after his own birthday party. He was THREE. pic.twitter.com/XX12YxlrND — A (@LittleMsOpinion) April 26, 2021

¿Qué es una bala perdida?

El caso del pequeño Elijah se suma a muchos otros que son víctimas de estos hechos, pero ¿qué es una bala perdida?

Es un proyectil que impacta a un lugar perdido diferente al que el tirador pretendía, aunque también se usa para referirse a los disparos que son hechos al aire.

¿Cuánto tarda en caer una bala perdida?

En caso de que un arma fuera disparada al aire, la bala perdida viaja a una velocidad de hasta un kilómetro hacia lo alto, dependiendo del ángulo del disparo y de la potencia del arma.

Cuando la bala perdida alcanza su apogeo, cae y la resistencia al aire limita la velocidad, pero las balas al ser altamente aerodinámicas alcanzan velocidades letales si llegan a una persona.

Expertos en balística indican que una bala alcanza una velocidad entre los 60 y 70 metros por segundo (m/seg) al lesionar alguna parte del cuerpo.

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