Expertos alertan por mutaciones de la variante india de Covid-19

La variante india de Covid-19 ha provocado gran preocupación entre la comunidad científica, pues presenta tres mutaciones dentro de la secuencia que componen su genoma. Un solo cambio de sus letras genéticas puede convertir al SARS-CoV-2 en un virus que evade fácilmente el sistema inmune.

Aunque se detectó en otoño del año pasado, la variante india B.1.617 es nueva y se desconoce mucho sobre la nueva versión del virus, mientras su expansión es exponencial.

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Las tres mutaciones de la variante india de Covid-19

La nueva variante india presenta tres mutaciones, la primera es la variante L452R y se considera de mayor preocupación porque significa que el virus evolucionó para cambiar una leucina (L) por una arginina (R) en la composición 452 de su genoma.

Justo en el punto de enganche entre el virus y la célula humana. Aunque esta mutación y apareció en la variante Californiana, significa que aumenta su capacidad de infección.

La segunda mutación de la variante india es la E484Q, que aún se sigue estudiando el grado de su potencial. Por esta razón se sigue analizando.

Mientras que la tercera mutación es la que genera alarma, la P681R puede optimizar el proceso de entrada del virus en la célula y aumentar su capacidad para invadir tejidos.

Son estos tres cambios en el genoma de la variante india que la pueden hacer más contagiosa, pero se sigue estudiando para comprobar la teoría.

Los expertos han secuenciado el genoma de la variante india hasta en 1% de los casos positivos en el país.

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Hasta el momento, la segunda ola de Covid-19 en India provocó el fallecimiento de más de 2 mil 600 personas al día en la India o más de 100 muertes por hora.

Por ello, el gobierno de India pide a sus habitantes acudir a vacunarse para combatir al virus y vaya perdiendo opciones de contagio.

