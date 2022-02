VIDEO: Elefante ‘Big Boy’ ya tiene novia, vivirán en santuario

Una elefanta asiática de 29 años de edad será la novia y nueva compañía del elefante ‘Big Boy’ en el santuario Ostok; en Culiacán, Sinaloa, así lo informó el responsable de este sitio, Amado Zazueta.

Detalló que ya están en vías de traer a a la elefanta a Sinaloa para que haga compañía al famoso paquidermo, rescatado de un circo de la Ciudad de México el año pasado.

“Estamos muy interesados y ya estamos empezando a trabajar para traer una hembra. Parte de las necesidades del bienestar animal es vivir en comunidad, aunque siempre la comunidad de ‘Big Boy’ fue la gente, queremos que ahora parte de su manada sea una elefante hembra, también asiática como él, hay muy pocas en México, es muy difícil traerla de otro lugar, pero ya estamos muy cerca de lograrlo”, explicó.

Por su parte, la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México, detalló que pese a que el elefante ‘Big Boy ’ tiene 40 años de edad, ambos mamíferos están en etapa reproductiva, por lo que podrán buscar su reproducción para la conservación de la especie.

“Un elefante no es muy fácil que se reproduzca y la gestación dura alrededor de 24 meses pero, igual, tenemos contemplado un equipo de científicos en estados unidos que pueden hacer la inseminación artificial porque es algo complejo, no es muy fácil como decir ya llegó la novia y ya, como un perro, no, es algo complejo y más que él no está acostumbrado”, precisó.

Miembros del santuario Ostok puntualizaron que la adquisición de esta elefanta tiene un costo de alrededor de 200 mil dólares y será la iniciativa privada quien apoye para la adquisición de esta compañera para “Big Boy”.

Los últimos gobiernos han reducido significativamente el presupuesto para #medioambiente.Esto ha provocado la desaparición de los CIVS. Por ello la importancia de Ostok un espacio 100% natural de 22hectáreas con todas las condiciones necesarias para albergar a animales rescatados pic.twitter.com/exi2xknvay — AZCARM (@azcarmx) July 19, 2021

´'Big Boy’ llegó a santuario en 2021

El elefante ‘Big Boy’, fue rescatado en abril del 2021 y con él se inauguró el santuario natural Ostok, ubicado a más de 20 kilómetros al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta Zazueta, explicó que el primer inquilino es Big Boy, un elefante de circo que vivió cinco años encadenado de sus patas.

El elefante de origen asiático, tiene 40 años, pesa aproximadamente 4 toneladas y permaneció en cautiverio 30 años en circos de México.

Con información de Ernesto Gutiérrez, Fuerza Informativa Azteca (FIA).