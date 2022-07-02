Niño interrumpe a su papá periodista en transmisión en vivo

Un niño se volvió viral al protagonista de un programa de televisión en vivo luego de que interrumpió a su papá periodista cuando daba su reporte durante una transmisión en vivo.

El periodista brasileño Felipe Kieling estaba en directo desde Londres informando a la audiencia de Brasil las últimas noticias de Neymar, cuando su hijo Luca, quien lo acompañaba al trabajo, se despertó.

Los presentadores comenzaron a escuchar los ruidos que hacía el niño, quien ya empezaba a llorar, y pidieron al reportero que cargara a su hijo para que pudiera terminar de dar su reporte en la transmisión en vivo.

El reportero concluyó su transmisión haciendo malabarismos con su información en vivo mientras cargaba a su hijo Luca y evitaba que éste le quitara los audífonos.

A child stole his dad's show when the Brazilian journalist Felipe Kieling had his radio live report interrupted by his son pic.twitter.com/dwBGtRKhaw — Reuters (@Reuters) July 1, 2022

El video del momento fue compartido en redes sociales, donde se volvió viral ya que los internautas aprovecharon el momento para hablar sobre los padres trabajadores y su papel en la crianza de los niños.

¿Por qué el reportero llevó a su hijo al trabajo?

Durante la transmisión en vivo, el periodista explicó a sus compañeros que el niño no pudo ir a la guardería porque tenía problemas estomacales, y él no cuenta con familia en Reino Unido, además su esposa tuvo una reunión importante, por lo que acordaron que él se haría cargo del menor durante la mañana.

“Ella tenía una reunión importante en la mañana y luego acordamos que yo haría el turno de la mañana con Lucas y el turno de la tarde. Así que tuve que llevarlo al trabajo. Luego salí con mi maleta, con el botiquín y Lucas”, dijo el periodista.

Añadió que el niño estaba dormido en su silla de paseo, pero justo cuando entró a latransmisión en vivo para dar su reporte, el pequeño se despertó y comenzó a hacer los ruidos que escucharon los presentadores.

“El presentador escuchó voces de niños y preguntó: '¿Es tu hijo el que está al fondo?' Y le dije que no podía ir a la guardería, que estaba conmigo. Y el ancla me pidió que lo recogiera. Así que puse a Lucas en mi regazo e hice el segundo reportaje en vivo, que era sobre Neymar”.

El periodista dijo que intentó mantenerme enfocado para entregar la información. “Después de ese vivo, recibí mensajes en WhatsApp y en las redes sociales, y me di cuenta de que el video se había vuelto viral, como sucedió”.

