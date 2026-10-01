“No es concebible que Amílcar Olán se escondiera sin ningún tipo de apoyo”: Afirma Jorge Castañeda en Tolerancia Cero

El socio incómodo de Andy López Beltrán no andaba de parranda, simplemente se fue a esconder a Suiza, un país en el que no es fácil evadir señalamientos tan graves como los que pesan sobre Amílcar Olán. Entonces, ¿quién lo ayudó a vivir tan cómodamente en Lugano?

Desde la mesa de análisis de Tolerancia Cero, el analista político Jorge Castañeda explicó que en Suiza tienes que demostrar muchas cosas para abrir una cuenta bancaria, sobre todo si eres alguien como Amílcar, que considerarían una persona políticamente expuesta.

“Alguien lo estuvo ayudando (...), el Gobierno de México. No es concebible que todo esto lo pudiera hacer sin algún tipo de apoyo o que tenga ya una cantidad tan grande invertida en uno de los bancos suizos”, enfatizó.