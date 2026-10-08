No es “El Niño” quien calienta el planeta y libera lluvias extremas; esto sucede con los océanos

"El Niño" continúa intensificándose de manera notable debido a las temperaturas sin precedentes registradas en la superficie del mar. Los expertos señalan una clave fundamental para comprender este proceso: este fenómeno no añade por sí mismo calor inédito al planeta. Aquí te explicamos qué es lo que sucede en realidad.

"El Niño" no provoca el calor en el planeta, entonces ¿qué genera las altas temperaturas?

Este fenomeno cumple con la función de canalizar y liberar hacia la atmósfera toda la energía térmica que el océano ya ha logrado almacenar previamente bajo su superficie.

Al encontrarse las aguas de la franja ecuatorial y del Pacífico con los registros térmicos más elevados de la historia, el volumen de calor disponible para ser transferido hacia el aire es considerablemente mayor.

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Esta transferencia masiva de energía modifica de forma drástica la circulación atmosférica y eleva de manera alarmante la probabilidad de enfrentar fenómenos meteorológicos extremos en distintas regiones del mundo durante los próximos meses.

El rol de los océanos como reguladores térmicos al límite

El papel de los océanos como reguladores térmicos del planeta ha llegado a un punto crítico. Durante décadas, las aguas marinas han absorbido la gran mayoría del exceso de calor generado por las actividades humanas y la acumulación de gases de efecto invernadero.

Este calor no se desvanece; se acumula en las capas profundas y superficiales, creando una gigantesca reserva energética silenciosa. Cuando las condiciones del ciclo climático cambian y se instala el fenómeno de "El Niño", este depósito masivo encuentra una vía de escape hacia la superficie y la atmósfera terrestre.

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Las implicaciones de esta liberación de energía son profundas y directas para la estabilidad climática global. Con temperaturas oceánicas que baten récords históricos de manera consecutiva, los científicos advierten que los patrones de precipitaciones, las sequías prolongadas y la intensidad de las tormentas sufrirán alteraciones drásticas.

Regiones enteras ya resienten los efectos de este desequilibrio térmico, que pone a prueba la resiliencia de los ecosistemas, la agricultura y la infraestructura urbana.

"El Niño" libera y distribuye el calor acumulado

Comprender que "El Niño" actúa principalmente como un liberador y redistribuidor del calor acumulado (y no como una fuente externa de calentamiento) permite dimensionar la magnitud del problema climático actual.

La energía que hoy alimenta desastres meteorológicos ha estado latente bajo las olas, esperando las condiciones idóneas para emerger. Ante este escenario, la comunidad científica internacional insiste en la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana, ya que el océano ha comenzado a devolver con creces el calor que la humanidad le ha confiado durante generaciones.

