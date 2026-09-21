“El Niño” será “muy fuerte” este 2026 y no solo afectará el clima: Esto es lo que provocará en la salud según la OPS

La Organización Panamericana de la Salud advirtió que el fenómeno meteorológico de "El Niño" viene con todo y no solo cambiará el clima con lluvias e incendios, sino que también pegará directo en la salud de las personas.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, de Estados Unidos calcula más del 90% de probabilidad de que alcance una intensidad "muy fuerte" entre finales de este 2026 y principios de 2027.

Estas son las consecuencias que genera en la salud de los humanos "El Niño".

¿Qué es lo que advierte la OPS sobre "El Niño"?

Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, explicó que este fenómeno va más allá de un cambio de temperatura.

Advirtió que puede provocar falta de alimentos, escasez de agua potable y un repunte de enfermedades transmitidas por mosquitos. Por eso, hizo un llamado urgente a los países para prepararse ante el impacto en los hospitales y centros médicos.

El Niño continúa fortaleciéndose y podría generar importantes impactos sobre la salud pública en las Américas durante los próximos meses, según el primer Reporte de Situación regional de la OPS sobre el fenómeno.



🔗: https://t.co/ilYEe9dHlO pic.twitter.com/Bwk81Tkr2d — OPS/OMS (@opsoms) September 20, 2026

¿Cuántas personas están en riesgo por "El Niño"?

El reporte dice que más de 5.2 millones de personas en las Américas ya sufren algún tipo de afectación o enfrentan problemas para conseguir comida.



Hay ocho países con sequías activas.

Seis territorios registran incendios forestales

Cinco zonas sufren estragos por lluvias fuertes e inundaciones.

Países más afectados por el clima extremo provocado por "El Niño"

En Centroamérica, la sequía golpea con fuerza al Corredor Seco en países como Guatemala y Honduras, afectando las cosechas y el suministro de agua.

Colombia enfrenta incendios e inundaciones a la par de un brote de dengue. En Perú suma decenas de fallecidos por deslaves e inundaciones que han dañado a más de 600 centros de salud.

Enfermedades y riesgos que amenazan a la población

El ambiente cálido y las lluvias extremas son el escenario perfecto para la reproducción de mosquitos. Por ello, las autoridades temen un aumento en casos de dengue, zika, chikunguña y malaria.

A esto se suma el riesgo de enfermedades estomacales por la falta de agua potable, golpe de calor por las altas temperaturas y problemas respiratorios a causa del humo de los incendios.