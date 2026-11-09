El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, desató una fuerte controversia tras asistir y presumir en redes sociales su presencia en el informe de gobierno de Javier May, mandatario estatal de Tabasco perteneciente a Morena. El integrante del consejo general del órgano electoral justificó su asistencia argumentando que acudió en un marco de respeto a la “autonomía electoral”; sin embargo, el hecho encendió las alarmas sobre la imparcialidad y la distancia institucional que deben guardar los árbitros electorales frente a los gobiernos y partidos en funciones.

Y luego dicen que el INE no tiene vínculos con Morena



Así presume el consejero electoral Jorge Montaño, cercanísimo a Taddei, su asistencia al informe del gobernador morenista de Tabasco, Javier May



Siempre lo hemos dicho Morena=INE de Taddei pic.twitter.com/a5LThvkpUt — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 9, 2026

A través de un mensaje grabado en el recinto del evento, Montaño Ventura elogió abiertamente la presentación del gobernador morenista, destacando los supuestos avances en la administración pública estatal. Las declaraciones y la difusión del material generaron críticas que cuestionan el uso del encargo público para respaldar o promocionar actos políticos de Morena, en momentos en que la credibilidad del órgano electoral se encuentra bajo crisis.

Lazos con Guadalupe Taddei y señalamientos de cercanía política

La presencia de Montaño Ventura en el evento tabasqueño cobra relevancia debido a su perfil como uno de los aliados más cercanos a la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei. Antecedentes periodísticos documentados por La Jornada señalan que un exasesor del propio Montaño logró ocupar la titularidad de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, promovido mediante las designaciones impulsadas durante la gestión de Taddei. Aunque el consejero ha sostenido que su relación con la excomisionada presidenta fue estrictamente institucional, los nexos internos dentro del consejo siguen bajo la lupa.

📍 #Tabasco | Segundo informe de gobierno



En el marco de este importante evento encabezado por el gobernador Javier May Rodríguez, saludé con gusto a Diego de la O Cetina, dirigente estatal del @PVEM_Tabasco. 🤝@diegoedelao#SegundoInforme #EncuentroInstitucional pic.twitter.com/MBg4tmavTT — Jorge Montaño Ventura (@Montano_Ventura) November 8, 2026

Ciudadanos y legisladores cuestionan si la reaparición de Montaño en eventos de la cúpula morenista responde a la búsqueda de respaldo político ante las investigaciones que salpican la administración saliente del INE. El episodio suma tensión al debate sobre la fiscalización electoral y la independencia de las autoridades encargadas de vigilar los procesos democráticos en el país.