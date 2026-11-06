Ante las crecientes versiones y especulaciones sobre el paradero de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, desde Palacio Nacional se solicitó un informe detallado al Instituto Nacional de Migración (INM) para verificar su presencia dentro del país. La solicitud busca clarificar la situación de la Taddei tras el estallido de las investigaciones por corrupción y desvío de recursos públicos ocurridos durante su administración en el órgano electoral.

El pronunciamiento se dio luego del cuestionamiento sobre rumores que afirman que Taddei habría viajado a Estados Unidos, y que los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, los proveedores consentidos de la pasada gestión en el INE, habrían huido hacia Sudamérica. Desde la sede del gobierno federal se precisó que continúan en territorio nacional; sin embargo, se formalizó el requerimiento a las autoridades migratorias para ser notificadas de forma inmediata en caso de registrarse algún intento o salida oficial del país.

¿Dónde está la corrupta Guadalupe Taddei? ¿Ya se les escapó?



Tras ser cuestionada sobre su paradero la presidenta pidió al Instituto Nacional de Migración aclarar si la ex consejera presidenta del INE está en el país



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Monitoreo a la red de contrataciones del INE

La intervención del Instituto Nacional de Migración pretende evitar posibles evasiones de la justicia mientras avanzan las investigaciones y auditorías sobre los contratos millonarios asignados a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. La fiscalización busca determinar si existió tráfico de influencias y asignaciones irregulares durante el periodo en que Taddei estuvo al frente de la Junta General Ejecutiva del INE.

Con esta instrucción hacia el INM, Palacio Nacional busca despejar dudas sobre la permanencia de los implicados en México y garantizar que rindan cuentas ante las autoridades correspondientes. Las investigaciones continúan su marcha para deslindar responsabilidades administrativas y penales tras el multimillonario caso de corrpución denunciado en el organismo electoral.