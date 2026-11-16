¡Toma precauciones! Este martes 17 de noviembre, la Confederación Agropecuaria de México anunció un paro de agricultores y productores de campo con bloqueos carreteros en más de 20 puntos.
Como te hemos informado en Azteca Noticias, los bloqueos se realizarán en al menos 5 estados, aunque recientemente se dio a conocer la hora en que comenzarán las afectaciones viales.
¿A qué hora comenzará el paro de agricultores martes 17 de noviembre?
Productores del campo de distintas asociaciones aseguraron que el paro sigue en pie para este martes, ante el incumplimiento de acuerdos establecidos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Los bloqueos darán inicio a partir de las 8:00 de la mañana, afectando carreteras principalmente de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Campeche.
La protesta tiene como objetivo exigir al Gobierno el cumplimiento de ocho demandas relacionadas con el sector agrícola, entre ellas el pago de adeudos y mayores apoyos para productores de maíz y trigo, seguros para cultivos.
¿En dónde habrá bloqueos este 17 de noviembre?
¿En la Ciudad de México también? El paro de agricultores solo se llevará a cabo en 5 entidades, descartando movilizaciones en el Estado de México (Edomex) o en la capital.
A continuación, te enlistamos los tramos donde se registrarán afectaciones:
Guanajuato
- Carretera 90 a la altura del entronque a Pueblo Nuevo, ambos sentidos
- Carretera 90, a la altura del entronque La Herradura, ambos sentidos
- Carretera 90 a la altura del entronque a Cuerámara, ambos sentidos
- Carretera 90 a la altura de la Guillete, ambos sentidos
- Carretera 45. Santa Rosa, Plan de Ayala, delante de la Central de Abastos
- Carretera Irapuato-Silao en el entronque con la autopista Salamanca-León, ambos sentidos
- Carretera Irapuato-Salamanca, a la altura de la gasolinera del Distrito de Riego 011
- Carretera 45 a la altura del Puerto Interior, en el sentido León-Silao
- Carretera 45 a la altura del Puerto Interior, en el sentido Silao
- Autopista León-Aguascalientes a la altura de la caseta Plan de Ayala
- Autopista León-Aguascalientes a la altura de la central de abastos de León
- Carretera Celaya-Salvatierra a la altura de Rincón de Tamayo, en el sentido Celaya-Salvatierra
- Carretera Celaya-Salvatierra a la altura del entronque a Tarimoro
- Carretera 57 a la altura del entronque con Dr. Mora, en ambos sentidos
- Libramiento Irapuato a la altura de las gasolineras La Gemelas, ambos sentidos
- Carretera 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz, ambos sentidos
Querétaro
- Carretera 57 a la altura de la caseta Palmillas, ambos sentidos
Michoacán
- Carretera México-Morelia a la altura de la caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos
- Carretera Vistahermosa-La Piedad a la altura de Sukarne, ambos sentidos
Campeche
- Oficinas de la SADER en Campeche
Jalisco
- Carretera Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 40
- Carretera Guadalajara-Nogales a la altura de la venta del Astillero (Zapopan).
- Carretera Guadalajara-México a la altura de la caseta de Ocotlán
- Carretera La Barca-Atotonilco a la altura del Hotel Krystal
- Carretera 80 a la altura de la caseta de Tepatitlán.