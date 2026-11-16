¡Toma precauciones! Este martes 17 de noviembre, la Confederación Agropecuaria de México anunció un paro de agricultores y productores de campo con bloqueos carreteros en más de 20 puntos.

Como te hemos informado en Azteca Noticias, los bloqueos se realizarán en al menos 5 estados, aunque recientemente se dio a conocer la hora en que comenzarán las afectaciones viales.

¿A qué hora comenzará el paro de agricultores martes 17 de noviembre?

Productores del campo de distintas asociaciones aseguraron que el paro sigue en pie para este martes, ante el incumplimiento de acuerdos establecidos por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Los bloqueos darán inicio a partir de las 8:00 de la mañana, afectando carreteras principalmente de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y Campeche.

La protesta tiene como objetivo exigir al Gobierno el cumplimiento de ocho demandas relacionadas con el sector agrícola, entre ellas el pago de adeudos y mayores apoyos para productores de maíz y trigo, seguros para cultivos.

¿En dónde habrá bloqueos este 17 de noviembre?

¿En la Ciudad de México también? El paro de agricultores solo se llevará a cabo en 5 entidades, descartando movilizaciones en el Estado de México (Edomex) o en la capital.

A continuación, te enlistamos los tramos donde se registrarán afectaciones:

Guanajuato

Carretera 90 a la altura del entronque a Pueblo Nuevo, ambos sentidos

Carretera 90, a la altura del entronque La Herradura, ambos sentidos

Carretera 90 a la altura del entronque a Cuerámara, ambos sentidos

Carretera 90 a la altura de la Guillete, ambos sentidos

Carretera 45. Santa Rosa, Plan de Ayala, delante de la Central de Abastos

Carretera Irapuato-Silao en el entronque con la autopista Salamanca-León, ambos sentidos

Carretera Irapuato-Salamanca, a la altura de la gasolinera del Distrito de Riego 011

Carretera 45 a la altura del Puerto Interior, en el sentido León-Silao

Carretera 45 a la altura del Puerto Interior, en el sentido Silao

Autopista León-Aguascalientes a la altura de la caseta Plan de Ayala

Autopista León-Aguascalientes a la altura de la central de abastos de León

Carretera Celaya-Salvatierra a la altura de Rincón de Tamayo, en el sentido Celaya-Salvatierra

Carretera Celaya-Salvatierra a la altura del entronque a Tarimoro

Carretera 57 a la altura del entronque con Dr. Mora, en ambos sentidos

Libramiento Irapuato a la altura de las gasolineras La Gemelas, ambos sentidos

Carretera 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz, ambos sentidos

Querétaro

Carretera 57 a la altura de la caseta Palmillas, ambos sentidos

Michoacán

Carretera México-Morelia a la altura de la caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos

Carretera Vistahermosa-La Piedad a la altura de Sukarne, ambos sentidos

Campeche

Oficinas de la SADER en Campeche

Jalisco