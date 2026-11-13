Un gran jurado federal en Washington sumó un cargo de terrorismo contra Cole Tomas Allen, el hombre detrás del intento de asesinato contra Donald Trump. El nuevo documento judicial, que la fiscalía presentó el 12 de noviembre de 2026 en el Distrito de Columbia, complica el panorama legal del tirador al revelar detalles sobre las armas y las intenciones que tenía ese día.

El nuevo cargo de terrorismo armado

La actualización del expediente agrega un quinto cargo bajo el código penal del Distrito de Columbia por acto de terrorismo estando armado. Según la acusación formal, Allen intentó cometer asesinato en primer grado contra el mandatario estadounidense para presionar al gobierno mediante la intimidación y sembrar miedo en la población civil. Además de las armas de fuego, el documento destapa un dato inquietante: el acusado también llevaba cuchillos y otros objetos afilados para el ataque.

Quién es Cole Tomas Allen y qué hizo para atacar

Cole Tomas Allen es el tirador que planeó el atentado desde la costa oeste. Entre el 21 y el 25 de abril de 2026, Allen trasladó desde California hasta Washington D.C. un arsenal específico para ejecutar el crimen. En su equipaje llevaba una escopeta de bombeo Mossberg Maverick 88 calibre 12 con 45 cartuchos y una pistola semiautomática Rock Island Armory 1911 calibre .38 con 55 balas.

BREAKING: The U.S. Attorney’s Office for D.C. has released footage allegedly showing Cole Allen, the suspected WHCD shooter, opening fire on a U.S. Secret Service agent during an attempted assassination on President Trump. pic.twitter.com/2iC8kDlXcC — Breaking911 (@Breaking911) April 30, 2026

Cuándo ocurrió el tiroteo y qué otros delitos enfrenta

El ataque ocurrió el 25 de abril de 2026 en la capital de Estados Unidos. Ese día, Allen sacó y disparó su arma, además de agredir con la escopeta a un agente federal que la corte identifica con las iniciales V.G., mientras cumplía sus funciones oficiales. Con esta ampliación, el acusado suma cinco cargos graves, incluidos intento de asesinato presidencial, agresión armada, transporte ilegal de armas y terrorismo armado local.

Con información de la Corte del Distrito de Columbia