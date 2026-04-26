Es maestro y recibió premio por su labor docente; así el perfil del presunto tirador en cena de Trump

Donald Trump reveló fotos del tirador que irrumpió violentamente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Tras ser evacuado de emergencia por su equipo de seguridad, el mandatario utilizó sus plataformas digitales para mostrar el rostro del sospechoso y dar detalles sobre el enfrentamiento.

El tirador fue identificado como Cole Allen de 31 años originario de California, quien recientemente fue galardonado como docente destacado en Los Ángeles. Hirió a un agente del Servicio Secreto quien se encuentra en buen estado de salud.

Allen logró infiltrarse en el perímetro de seguridad armado con múltiples armas de fuego antes de ser neutralizado por las fuerzas federales.

El mensaje de Trump y lo que dijo del tirador

Durante la conferencia de prensa ofrecida desde la Casa Blanca, Trump explicó que su decisión de publicar las imágenes del sospechoso responde a un ejercicio de transparencia absoluta.

‘He ordenado su difusión… Es una grabación que muestra la violencia de este delincuente que atacó nuestra Constitución’, afirmó el mandatario.

Las fotos muestran al tirador sometido en el suelo por agentes tácticos tras el intercambio de disparos en el recinto.

El actuar del Servicio Secreto

En su relato del incidente destacó las acciones de los agentes. Según Donald Trump, el tirador abrió fuego contra uno de ellos a muy corta distancia.

President Donald J. Trump delivers a statement following a shooter near the White House Correspondents’ Dinner. pic.twitter.com/wOr1SjdfvP — The White House (@WhiteHouse) April 26, 2026

‘Un oficial fue atacado, pero salvado por el hecho de que estaba usando un chaleco muy bueno'... ‘El arma utilizada era muy poderosa, pero el equipo de protección hizo su trabajo y el agente se encuentra actualmente fuera de peligro y con “buen espíritu"'.

Respuesta inmediata de las autoridades

La intervención de la policía y el Servicio Secreto evitó lo que pudo ser una masacre en un evento diseñado para celebrar la libertad de expresión.

.@POTUS: "A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service... One officer was shot, but saved... the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great." pic.twitter.com/ypKrVT8YPU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

'Actuaron muy rápidamente en nombre de nuestro país. Realmente hicieron un gran trabajo', sentenció Trump.

Investigaciones en curso sobre Cole Allen

Actualmente, Cole Allen permanece bajo custodia federal mientras el FBI investiga sus motivaciones y posibles vínculos con grupos organizados.

La difusión del rostro del tirador marca un precedente en la gestión de crisis de seguridad, enfocando la atención en la vulnerabilidad del evento.

.@FBIDirectorKash: "We will be examining this individual's background thoroughly. That process has already started... we will analyze all evidence immediately to make sure that we safeguard this country." pic.twitter.com/ku5P8Mihut — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Las autoridades continúan analizando cómo el atacante logró superar los filtros en una de las sedes más vigiladas de Washington durante esta jornada histórica.