Nuevo video muestra a Cole Allen abriendo fuego contra agente del Servicio Secreto en tiroteo de cena de Trump

Un nuevo video difundido por autoridades de Estados Unidos muestra a Cole Allen abriendo fuego contra un agente del Servicio Secreto durante el tiroteo registrado en la cena de corresponsales vinculada a Donald Trump; las imágenes, que forman parte de la investigación, refuerzan la reconstrucción del ataque ocurrido en el hotel Washington Hilton .

El material fue presentado por fiscales federales del Departamento de Justicia y permite observar momentos clave del recorrido previo del sospechoso y el instante en que irrumpe en un punto de control de seguridad con un arma en la mano; la secuencia muestra cómo los agentes reaccionan en segundos mientras Allen avanza hacia el interior del recinto.

Así se movió Cole Allen antes del tiroteo en cena de Donald Trump

De acuerdo con las imágenes, el sospechoso pasó horas dentro del hotel antes del ataque; fue captado recorriendo pasillos y áreas comunes, incluso interactuando con personal en zonas como el gimnasio, lo que apunta a un comportamiento previo aparentemente normal.

La escena cambia cuando, ya durante la noche del evento, Allen corre hacia el acceso de seguridad; en ese momento, el despliegue del arma provoca la reacción inmediata del Servicio Secreto, cuyos elementos desenfundan y responden ante la amenaza.

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BREAKING: The U.S. Attorney’s Office for D.C. has released footage allegedly showing Cole Allen, the suspected WHCD shooter, opening fire on a U.S. Secret Service agent during an attempted assassination on President Trump. pic.twitter.com/2iC8kDlXcC — Breaking911 (@Breaking911) April 30, 2026

Las imágenes coinciden con la reconstrucción del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales; el sospechoso logra avanzar más allá del primer filtro y dispara contra un agente, lo que desata el caos dentro del recinto donde se encontraban funcionarios, periodistas y asistentes.

El agente herido fue atendido y reportado fuera de peligro; mientras tanto, el dispositivo de seguridad activó protocolos de evacuación, incluyendo la salida inmediata de Trump del lugar.

Detención y cargos contra Cole Allen tras tiroteo

Tras el tiroteo, Cole Allen fue detenido y permanece bajo custodia federal; enfrenta cargos por uso de arma de fuego y agresión contra un agente, mientras fiscales sostienen que el video es una pieza clave para demostrar el riesgo que representa.

Las autoridades también analizan documentos y mensajes atribuidos al detenido, en los que habría expresado posturas contra el presidente; sin embargo, el móvil exacto sigue bajo investigación.