Evacúan a Donald Trump de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca por presunto tiroteo

En un evento sin precedentes, el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados de emergencia por el Servicio Secreto luego de que se escucharan detonaciones durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca este sábado 25 de abril de 2026.

El incidente ocurrió pasadas las 9:00 p.m. (hora local) en el hotel Washington Hilton, cuando ruidos similares a disparos provocaron el caos entre los asistentes, que incluyeron a altos funcionarios, periodistas y celebridades.

¿Qué pasó en la Cena de Corresponsales hoy?

Según reportes preliminares, el mandatario fue retirado del podio de forma inmediata por agentes federales que desenfundaron sus armas para cubrir la salida. Testigos en el lugar describieron escenas de pánico:



Cientos de invitados se resguardaron bajo las mesas del salón principal

Además del presidente, el vicepresidente JD Vance y otros miembros del gabinete como Marco Rubio y Pete Hegseth fueron puestos bajo protección

y otros miembros del gabinete como y fueron puestos bajo protección Hasta el momento, fuentes oficiales indican que Donald Trump se encuentra a salvo y no presenta heridas.

Seguridad máxima en Washington D.C.

El Servicio Secreto ha tomado el control total del perímetro del hotel. Aunque aún no se ha confirmado la detención de un sospechoso, las autoridades investigan la naturaleza de los ‘estruendos’ reportados.

Este evento marcaba el regreso de Trump a la cena tras años de ausencia, en un clima ya tenso por sus recientes políticas hacia los medios de comunicación y las negociaciones internacionales en curso.