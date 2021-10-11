Nobel de Economía 2021 para David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens

Los economistas David Card, Joshua D Angrist y Guido W. Imbens fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 2021 por sus aportaciones y “sacar conclusiones de experimentos inesperados” y aplicarlos al análisis del mercado laboral, informó la Real Academia de las Ciencias sueca.

El Nobel de Economía 2021 fue otorgado a David Card "por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo" y a Joshua Angrist y Guido Imbens "por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales".

Autoridades de la Academia sueca indicaron que el trabajo de los galardonados con el Nobel de Economía 2021 de ciencias económicas "ha revolucionado la investigación empírica en las ciencias sociales y ha mejorado significativamente la capacidad de la comunidad investigadora para responder a cuestiones de gran importancia para todos nosotros".

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El canadiense David Card, quien es ganador de la mitad del galardón, ha analizado los efectos en el mercado laboral de los salarios mínimos, la inmigración y la educación. Juto al fallecido Alan Krueger, realizaron un experimento natural para investigar cómo el aumento de los salarios mínimos afecta al empleo.

"Los datos comparativos de Pensilvania y Nueva Jersey mostraron que un aumento en el sueldo no afectó la tasa de empleo, o que desmiente uno de los principales argumentos para subir el salario", detalló el comité.

Respeto a sus trabajos sobre la migración, la Academia detallo: "sabemos que los ingresos de las personas que han nacido en un país pueden beneficiarse de la nueva inmigración, mientras que las personas que inmigraron en una época anterior corren el riesgo de verse afectadas negativamente. También nos hemos dado cuenta de que los recursos de las escuelas son mucho más importantes para el futuro éxito de los estudiantes en el mercado laboral de lo que se pensaba".

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The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

El israelí-estadounidense Joshua D Angrist y el holandés Guido W. Imbens mostraron las clusiones sobre causa y efecto que pueden extraerse de los experimentos naturales. El marco desarrollado por ellos ha sido ampliamente adoptado por los investigadores que trabajan con datos observacionales.

"Los estudios de Card sobre cuestiones fundamentales para la sociedad y los aportes metodológicos de Joshua D Angrist y Guido W. Imbens demuestran que los experimentos naturales son una rica fuente de conocimientos. Sus investigaciones han mejorado sustancialmente nuestra capacidad para responder a cuestiones causales clave, lo que ha supuesto un gran beneficio para la sociedad”, aseguró Peter Fredriksson, presidente del Comité del Premio de Ciencias Económicas.

¿Quiénes han ganado los últimos Nobel de Economía?

2020: Paul Milgrom y Robert Wilson (Estados Unidos) por haber mejorado la teoría de subastas y haber inventado nuevos formatos de subastas en “beneficio de vendedores, compradores y contribuyentes del mundo entero”.

2019: Esther Duflo (Francia/Estados Unidos), Abhijit Banerjee (Estados Unidos) y Michael Kremer (Estados Unidos) por sus trabajos sobre la disminución de la pobreza en el mundo.

2018: William Nordhaus y Paul Romer (Estados Unidos) por sus modelos sobre el impacto de la actividad económica en el clima.

2017: Richard H. Thaler (Estados Unidos) por sus estudios sobre los mecanismos psicológicos y sociales que influyen en las decisiones de consumidores e inversionistas.

2016: Oliver Hart (Reino Unido/Estados Unidos) y Bengt Holmström (Finlandia), teóricos del contrato.

2015: Angus Deaton (Reino Unido/Estados Unidos), por su análisis del consumo, la pobreza y el bienestar.

Cabe recordar que este galardón es el último de los Premios Nobel anunciado este 2021 y será entregado, junto a los demás, el próximo 10 de diciembre.

Con el Nobel de Economía, que se concede desde 1969, termina la ronda de anuncios de estos galardones, que comenzó hace una semana con el de Medicina y al que siguieron los de Física, Química, Literatura y la Paz.

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