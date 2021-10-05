Nobel de Física 2021 para descubridores de patrones ocultos del clima

El estadounidense Syukuro Manabe, el alemán Klaus Hasselman y el italiano Giorgi Parisi fueron galardonados con el Nobel de Física 2021, por encontrar patrones ocultos en los sistemas complejos, por ejemplo, el clima de la Tierra, y predecir su comportamiento a mucho más largo plazo, incluso décadas o cientos de años.

Te puede interesar: David Julius y Ardem Patapoutian obtienen el Nobel de Medicina 2021

"Los descubrimientos que se están reconociendo este año demuestran que nuestro conocimiento sobre el clima descansa sobre una base científica sólida, basada en un análisis riguroso de las observaciones. Todos los galardonados de este año han contribuido a que conozcamos mejor las propiedades y la evolución de los sistemas físicos complejos", dijo Thors Hans Hansson, presidente del Comité Nobel de Física 2021.

Quiénes son los ganadores del Nobel de Física 2021

Syukuro Manabe, de la Universidad de Princeton, Esados Unidos, y Klaus Hasselmann, del Instituto Max Planck para la Meteorología en Hamburgo, Alemania, han sido sido galardonados conjuntamente con la mitad del premio por el modelado físico del clima de la Tierra.

Manabe demostró cómo el aumento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera conduce a un aumento de las temperaturas en la superficie de la Tierra.

En la década de 1960, dirigió el desarrollo de modelos físicos del clima de la Tierra y fue la primera persona en explorar la interacción entre el balance de radiación y el transporte vertical de masas de aire, trabajo que sentó las bases para el desarrollo de los modelos climáticos actuales.

2021 #NobelPrize laureate in physics Syukuro Manabe was born in 1931 in Shingu, Japan.



He is a senior meteorologist at @Princeton University, USA.https://t.co/dzLnmFSNmB pic.twitter.com/4suMK3ua8o — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Diez años después, Klaus Hasselmann creó un modelo que vincula el tiempo y el clima, respondiendo a la pregunta de por qué los modelos climáticos pueden ser confiables a pesar de que el clima es cambiante y caótico.

Desarrolló también métodos para identificar señales específicas, una especie de "huellas dactilares", que tanto los fenómenos naturales como las actividades humanas imprimen en el clima. Incluso, sus métodos se han empledo para demostrar que el aumento de temperatura en la atmósfera se debe a las emisiones humanas de dióxido de carbono.

2021 #NobelPrize laureate Klaus Hasselmann created a model that links together weather and climate. His methods have been used to prove that the increased temperature in the atmosphere is due to human emissions of carbon dioxide. pic.twitter.com/lWcGrm9SDW — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Giorgio Parisi, el tercer galardonado con el Nobel de Física

Giorgio Parisi, de la Universidad de Roma La Sapienza, ha sido galardonado con la mitad del Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde la escala atómica hasta la planetaria.

En 1980, descubrió patrones ocultos en materiales complejos desordenados.

Sus descubrimientos se encuentran entre las contribuciones más importantes a la teoría de sistemas complejos que permiten comprender y describir muchos materiales y fenómenos diferentes y aparentemente completamente aleatorios, no solo en la física sino también en otras área, como las matemáticas, la biología, la neurociencia y el aprendizaje automático.

“It’s clear that for the future generation, we have to act now in a very fast way.”



- 2021 physics laureate Giorgio Parisi speaks about the current climate situation at this morning's #NobelPrize press conference. pic.twitter.com/6iU1BuOBJN — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

"Los descubrimientos que se están reconociendo este año demuestran que nuestro conocimiento sobre el clima descansa sobre una base científica sólida, basada en un análisis riguroso de las observaciones. Todos los galardonados de este año han contribuido a que conozcamos mejor las propiedades y la evolución de los sistemas físicos complejos", declaró Thors Hans Hansson, presidente del Comité Nobel de Física.

Te puede interesar: Mario Vargas Llosa viajará a México para presentar su serie documental