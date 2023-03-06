¡Nomás no estorben! Expulsados por la Ciudad por falta de permisos en la construcción de CDMX

A falta de permisos de construcción vertical, la gente de la Ciudad de México (CDMX) se ha visto obligada a vivir en la periferia de las grandes ciudades o en los cerros. Esto ha provocado un alto costo ambiental y económico, ya que en estos nuevos “desarrollos” no se cuentan con la infraestructura necesaria para ser viables.

Basta comparar un mapa de la mancha urbana en la Ciudad de México (CDMX) en los años 80 con uno actual para comprobar que el área conurbada aumentó cinco veces más rápido que sus pobladores, no solo en la capital, sino también en la periferia.

Límite de construcción vertical en CDMX

De acuerdo con el artículo de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, ningún punto de las edificaciones podrá estar a mayor altura que dos veces su distancia mínima a un plano virtual vertical que se localice sobre el alineamiento opuesto de la calle.

La altura máxima de entrepiso, para uso habitacional, será de 3.60 metros desde el piso y hasta el piso terminado, mientras que, para otros usos, podrá ser de hasta 4.50 metros. Esto quiere decir que el límite de pisos ocasiona que los ciudadanos se desplacen a la periferia.

El crecimiento de la mancha urbana aceleró en la última década por políticas de construcción que limitan la edificación vertical. Así, en lugar de crecer para arriba, la ciudad ha crecido hacia los lados, obligando a mucha gente a vivir hasta en los cerros de la periferia de la ciudad.

Falta de permisos ocasiona un alto costo ambiental y económico

El alto costo ambiental y económico para estos nuevos desarrollos y construcciones no cuentan con la infraestructura como agua, luz o vialidades. Además de encarecer el costo de la construcción de la capital, esto, a falta de los permisos.

Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirman que los efectos nocivos en la economía y la calidad de vida causada por la mala planeación urbana y la propuesta para revertir esto es eliminar las limitaciones en la construcción y lograr un desarrollo más sustentable y humano.

