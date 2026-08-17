Nomás no estorben

Notas
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La extorsión en México alcanza su nivel más alto en 11 años; Coparmex exige aplicar la ley
Conoce el incremento de la extorsión en México durante 2026 según el SESNSP y las exigencias de COPARMEX frente a este delito de alto impacto.
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México retiene una tercera parte del salario de sus trabajadores: ¿el país con el ISR más alto del mundo?
En países como Guatemala y Panamá no existe el impuesto sobre nómina, que sí es cobrado en México; ¿las contribuciones corresponden a servicios públicos de calidad?
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"Aumentarán los precios al consumidor": Jugueteros de EU piden exención de impuestos de Trump
Los líderes jugueteros se muestran preocupados por los impuestos del gobierno de Estados Unidos; temen que deban subir el costo de sus productos al consumidor.
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México retrocede al lugar 140 en el Índice de Percepción de Corrupción
Entre los países que están en el fondo de la lista se ubican Venezuela y Nicaragua; México bajó cinco lugares en un año en su percepción de la corrupción.
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Obtienen suspensión definitiva contra cierre del campo de golf Tangolunda
Ricardo B. Salinas Pliego informó de la suspensión definitiva contra la decisión de la Secretaría de Gobernación y Fonatur por la clausura del campo Tangolunda.
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¿Preparamos la cartera? Estos son los impuestos que pagarás en 2024
El gobierno federal no solicitó la creación de nuevos impuestos para el año 2024; sin embargo, algunos gravámenes serán actualizados de acuerdo a la inflación.