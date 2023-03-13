En la alcaldía Cuauhtémoc, donde es tierra fértil para edificar, remodelar y vender edificios, se les ocurrió desde hace años inventar una ventanilla única para autorizar permisos para mejorar inmuebles; sin embargo, ha sido señalada de presuntos sobornos.

De acuerdo con testimonios, los sobornos en la alcaldía Cuauhtémoc pueden ir desde los cinco mil pesos y hasta los 200 mil, esto depende de la obra y el tamaño de la construcción.

¡Nomás no estorben! Sobornos en la alcaldía Cuauhtémoc para construcciones

¿Qué materias se pueden realizar en la Ventanilla Única de Trámites?

En la alcaldía Cuauhtémoc, la Ventana Única de Trámites (VUT) recibe solicitudes en las siguientes materias:



Servicios Hidráulicos.

Construcción y Obras.

Espectáculos Públicos.

Establecimientos Mercantiles.

Industria.

Mercados Públicos.

Servicios Legales.

Twitter @AlcCuauhtemocMx

De acuerdo con los ciudadanos de la alcaldía Cuauhtémoc que han tenido que realizar procesos en la Ventanilla Única de Trámites, los sobornos comienzan a partir de que entran al sitio de internet.

El "problema", aseguran, es cuando las personas dentro de la Ventanilla Única de Trámites ponen "peros" ante cualquier solicitud y es ahí cuando comienzan a pedir las famosas mordidas.

Sobornos en la Ventanilla Única de Trámites

Los sobornos en la Ventanilla Única de Trámites en la alcaldía Cuauhtémoc, según estimaciones, realizan un daño a las arcas públicas de 9 mil 500 millones de pesos al año, así como el alejamiento de inversiones privadas internacionales.

“Es un trámite que empieza por Internet, el problema es cuando ya te topas con las personas dentro de la ventanilla y te empiezan a poner los famosos peros de siempre, te empieza a decir que todo está mal y eso está hecho de manera incorrecta y ahí es donde te sueltan la primera mordida, como podríamos decir. ¿Ahí es cuando piden lana? Ahí de frente”, es uno de los testimonios de un ciudadano de la alcaldía Cuauhtémoc.

Asimismo, una vecina de la alcaldía Cuauhtémoc, estuvo seis horas y media desde que llegó el director, dos horas para esperarlo y pasar a su oficina y otras dos horas en realizar el formato que se requiere para el trámite de poner un andamio en su casa.

El castigo para este tipo de sobornos es de uno a cuatro años más una multa; sin embargo, el delito empieza en la ventanilla y acaba en la cúpula del alcalde del egreso.