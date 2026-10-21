Noroña defiende los lujos y reniega de la austeridad impuesta por su propio partido

La austeridad de la Cuarta Transformación no debería convertirse en una obligación para la vida privada de sus integrantes. Esa es la postura del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, quien defendió a su compañera Martha Lucía Mícher Camarena, conocida como Malú Mícher, tras la polémica por el acceso a las salas VIP de Aeroméxico.

El legislador reconoció que el movimiento cometió un error al llevar una política pública al terreno personal y sostuvo que nadie puede imponerle a otra persona cómo debe vivir.

¿Qué dijo Noroña sobre la austeridad de Morena?

Fernández Noroña consideró que la austeridad debe entenderse como una política pública, no como una regla que determine las decisiones personales de quienes forman parte de la 4T.

“Lo he dicho, que nuestro movimiento ha cometido un error al estar planteando que la austeridad, que es una política pública, se lleve al plano personal”, afirmó.

Para explicar su postura, comparó esa exigencia con obligar a todos a participar en una huelga de hambre y defendió que cada persona debe decidir cómo vive.

“No pueden obligar a nadie”, insistió el senador, a pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue quien impuso la idea de supuestamente reducir gastos, privilegios y vivir la austeridad todos los días en el ámbito político.

Noroña salió a defender a Malú Micher por el reclamo del salón Premier Dice que la 4T “cometió un error” al llevar la austeridad al plano personal Entonces... ¿la austeridad era para el discurso y los privilegios, decisión personal? https://t.co/pEI1Tag9Bs — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 20, 2026

¿Por qué defendió a Malú Mícher por las salas VIP de Aeroméxico?

La polémica surgió después de que Malú Mícher reclamara a Aeroméxico por las restricciones de acceso a sus salas Premier, luego de que la aerolínea realizara cambios relacionados con estos espacios.

Noroña salió en su defensa y cuestionó las críticas que recibió la senadora por expresar su inconformidad.

El legislador también habló de sus propios hábitos de viaje. Aseguró que no suele viajar en clase Premier ni acepta ascensos, por lo que no utiliza esas salas de Aeroméxico.

Sin embargo, explicó que paga el acceso a una sala de American Express y criticó las reacciones de sus detractores ante esa decisión.

¿Qué dijo Noroña sobre las críticas por sus gastos personales?

El senador calificó de clasistas y racistas algunas de las críticas que recibe por su estilo de vida y sostuvo que las decisiones personales no deberían convertirse en motivo de imposición política.

Su postura abrió nuevamente la discusión sobre la austeridad que promueve Morena y la congruencia entre ese discurso público y los hábitos de sus representantes.

Para Noroña, una cosa es defender una política de austeridad desde el gobierno y otra muy distinta exigir que todos los integrantes del movimiento adopten las mismas restricciones en su vida privada.

