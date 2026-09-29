VIDEO: Noroña sale en defensa de Amílcar Olán, amigo de Andy López Beltrán

El senador Gerardo Fernández Noroña se pronunció sobre el encuentro que el reportero Irving Pineda, de TV Azteca, tuvo con Amílcar Olán en Lugano, Suiza, luego de que el periodista y su equipo localizaran a Olán y buscaran entrevistarlo.

Ante esta situación, Noroña cuestionó la insistencia del periodista para obtener declaraciones de Olán y señaló que una persona no puede ser obligada a conceder una entrevista.

Noroña cuestiona a Irving Pineda

En un video difundido en redes sociales, el senador hizo referencia al encuentro entre el reportero y el empresario, además de señalar que Olán se encontraba acompañado de su hijo.

“No hay ninguna orden de aprehensión contra él, va con su hijo y el periodista Irving ahí lo va… insistiendo en la entrevista”, expresó Noroña.

El legislador cuestionó la situación y planteó cómo debía calificarse la insistencia del periodista para obtener una respuesta, particularmente porque, según señaló, Olán había dejado claro que no quería conceder la entrevista.

Noroña también hizo referencia al momento en que el empresario reaccionó ante la presencia del equipo periodístico y manoteó el teléfono del reportero, hecho que quedó registrado en las imágenes difundidas por TV Azteca.

Fernández Noroña defiende a Amílcar Olán, a pesar de que ha sido señalado en una ampliación de denuncia presentada ante la FGR.

Y es que, el diputado Federico Döring incorporó a Olán a una denuncia en la que se solicita investigar presunto contrabando de combustibles o “huachicol fiscal”, posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y movimientos financieros internacionales.

“No puedes obligarlo a dar entrevista”, señala

El senador sostuvo que cualquier persona tiene derecho a decidir si quiere responder o no a las preguntas de un periodista.

“¿Dónde dice que tienes que dar una entrevista si no quieres dar una entrevista?”, cuestionó Noroña, al referirse a la situación ocurrida en Suiza.

Además, preguntó en qué momento la insistencia para obtener declaraciones puede considerarse excesiva, en referencia al seguimiento realizado por Irving Pineda durante el encuentro con Olán.

Noroña sale en defensa de Amílcar Olán



Cuestionó a @IrvingPineda por insistir en entrevistarlo en Suiza para @AztecaNoticias pic.twitter.com/rngI24zhJL — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 29, 2026

¿Quién es Amílcar Olán?

Amílcar Olán, amigo del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, ha sido documentada y señalada en distintas investigaciones periodísticas.

Su nombre también ha aparecido en reportes relacionados con contratos y negocios con gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

