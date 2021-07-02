Noruega aprueba ley para prohibir a influencers retocar sus fotos

El gobierno de Noruega aprobó una ley que prohíbe a los influencers y anunciantes retocar sus fotos. Para realizarlo deberán avisar a las autoridades y colocar una etiqueta en las imágenes.

De modo que con la ley, los influencers en Noruega que quieran compartir fotos retocadas con un filtro o un programa de edición tendrán que avisar de esta situación a las autoridades locales y agregar a la imagen una etiqueta que habilitará el gobierno noruego.

El Ministerio de Infancia e Igualdad en Noruega aprobó la ley con el objetivo de reducir la publicidad engañosa y los estándares de belleza irreales que se presentan en las redes sociales y en espacios publicitarios.

De este modo, los creadores de contenido que quieran compartir imágenes retocadas con un filtro o un programa de edición tendrán que avisar de ello con una etiqueta que habilitará el gobierno noruego.

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La nueva medida no solo se aplicará a las fotos que publican los influencers en redes sociales, también se tomará en cuenta en los carteles publicitarios que se colocan en las vialidades de las ciudades en Noruega, así como en las revistas y periódicos.

¿Qué modificaciones en fotos incluye la nueva ley en Noruega?

La ley aprobada por el Ministerio de Infancia e Igualdad en Noruega considera modificaciones en las fotos como retoques en la piel o en partes del cuerpo como los labios, nariz y curvas.

Esta medida en Noruega se suma a la que adoptó Reino Unido en febrero, luego de que la campaña #Filterdrop (fuera filtros) iniciada por Sasha Pallari, una maquilladora y modelo del país, indicó los límites en el uso de filtros entre las influencers que obtienen un beneficio económico con sus publicaciones.

No pasa nada si no te atreves a salir en redes sin maquillaje y si no puedes aparecer sin tu iluminación favorita. Y no pasa nada si no soportas salir sin un filtro, declaró la modelo.

Asimismo, desde 2017, una ley en Francia obliga a las publicaciones de moda y de otros sectores a señalar cuándo se está mostrando una imagen modificada con un editor.

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