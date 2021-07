Youtuber inglés asegura ser transracial; se identifica como coreano

Un youtuber inglés declaró ser una persona transracial, pues se identifica como coreano, ya que se ha sometido a una serie de cirugías para cambiar su aspecto físico.

Oli London, el youtuber inglés, subió un video en su canal de YouTube en el que asegura ser una persona transracial no binaria.

Esta declaración la realizó porque durante este mes de junio se celebra el orgullo LGBTTTI, por lo que se inspiró en las historias de personas que decidieron compartir su identidad y orientación sexual de manera pública.

Te puede interesar: VIDEO: Youtuber descubre avión abandonado en bosque de Guanajuato

Además, el youtuber inglés reveló en un video que publicó este fin de semana, que se ha sometido a 18 cirugías estéticas con la intención de tener otros rasgos físicos y poder identificarse como coreano, específicamente desea parecerse a Park Jimin, cantante del grupo BTS.

Quiero aprovechar este chance para salir hoy, es algo que ha estado en mi mente por mucho tiempo, he estado muy confundido sobre cómo me identifico, dijo el joven de 31 años.

Oli London también mencionó que las cirugías las realizó para finalmente poder sentirse como realmente es: una persona transracial no binaria; es decir, que no se identifica ni como hombre ni mujer. Aseguró que se siente justo en medio, por lo que sus pronombres son “ellos, nosotros, coreano elle”.

Youtuber inglés gasta miles de dólares para ser ‘coreano’

El youtuber inglés Oli London mencionó que ha gastado cerca de 150 mil dólares en cirugías para tener el aspecto físico de un coreano.

“Sé que mucha gente no me entiende, pero me identifico como coreano, ahora parezco coreano, me siento coreano”, destacó el youtuber inglés.

Finalmente, el joven dijo que espera ser una fuente de inspiración para las personas que se sienten como él, es decir, “atrapadas en un cuerpo que no es el suyo”. Añadió que está muy feliz a pesar de lo difícil que fue tomar la decisión.

Sin embargo, el youtuber inglés ha recibido críticas en las redes sociales y los usuarios lo han acusado de racismo y apropiación cultural.

Te puede interesar: YouTube Theater: Primeros conciertos serán con artistas mexicanos