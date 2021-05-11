Artistas húngaros se preparan para la reapertura del circo

Después de meses de practicar acrobacias aéreas suspendida en el techo de su departamento en Budapest con solo sus gatos como audiencia, la artista de circo húngara Eszter Kovacs disfruta de actuar nuevamente frente a la gente.

Kovacs, cuyas habilidades también incluyen hacer malabares con fuego, mantuvo su condición física durante el encierro gracias a un régimen diario de yoga, largas caminatas y ejercicios acrobáticos.

Para hacer malabares con el fuego, Kovacs hizo uso del estrecho patio de su bloque de apartamentos. No tuvo más remedio que seguir entrenando, ya que para ella, el circo no es solo un trabajo, sino su pasión.

WATCH: Hungarian circus artist Eszter Kovacs is preparing to return to the stage after months of virtual performances https://t.co/XtUwUG4yNQ pic.twitter.com/cPALXtI5pG — Reuters (@Reuters) May 9, 2021

En Hungría, el teatro y los espectáculos volverán en junio

Kovacs pertenece a una innovadora compañía de artes escénicas, un grupo que tendrá su primera actuación de la temporada frente a espectadores el próximo 13 de junio. Mientras tanto, el circo ha planificado una serie de actuaciones informales al aire libre donde el público puede donar dinero si lo desea.

El primer espectáculo de temporada, un acto de teatro callejero, tuvo lugar durante el fin de semana en el City Park de Budapest. A pesar de las condiciones frías y ventosas, una gran multitud se reunió para disfrutar del entretenimiento en vivo. Esto marcó un cambio después de meses durante los cuales la interacción con el público fue solo en línea.

En el circo también está Balazs Gyertyan, quien dejó su trabajo en una agencia de marketing en 2016 para convertirse en mago profesional, pero su nueva carrera se detuvo por la pandemia.

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Hungría relaja restricciones por el avance de la vacunación contra COVID

Con las restricciones de COVID-19 comenzando a disminuir en Hungría, donde el 40% de la población ahora está vacunada, los espectáculos al aire libre en parques y terrazas son posibles y aumentan las esperanzas de un verano vibrante de festivales y conciertos.

Según un recuento, las infecciones por COVID-19 están disminuyendo en Hungría, con 1,808 nuevas infecciones reportadas en promedio cada día.

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