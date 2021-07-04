Después de 13 años Astronautas de China realizaron una caminata espacial, desde que en 2008 lo hiciera el comandante Zhai Zhigang.

Los astronautas chinos completaron las actividades extravehiculares ((EVAs) y regresaron al módulo central de la estación espacial, informó hoy domingo la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA).

Las primeras EVAs durante la construcción de la estación espacial del país fueron un éxito completo, declaró la CMSA.

Los tripulantes de la nave espacial Shenzhou-12, tras alrededor de 7 horas de actividades extravehiculares, completaron todas las tareas programadas y los astronautas Liu Boming y Tang Hongbo regresaron al módulo central de la estación espacial Tianhe a las 14:57 horas (hora de Beijing), de acuerdo con la Agencia de Vuelos Espaciales.

El astronauta Nie Haisheng se quedó dentro de la estación espacial Tianhe para ayudar a los astronautas Liu y Tang que se encontraban realizando diversas tareas en el espacio.

Imagen espectacular

"Oh, es tan hermoso aquí afuera", dijo Liu, en un video filmado cuando dejaba la cabina. Las tareas programadas fuera de la estación espacial incluyeron la instalación de equipos y la elevación de la cámara panorámica y ambas tareas fueron realizadas con la coordinación estrecha entre el espacio y el terreno y entre los astronautas dentro y fuera de la nave espacial.

Luciendo trajes espaciales de nueva generación, ambos astronautas han completado la instalación de los frenos de pie y la plataforma de trabajo extravehicular en el brazo mecánico, comunicó la CMSA.

Los astronautas también terminaron de posicionar la cámara panorámica.

Las EVAs probaron el desempeño y la función de las unidades de movilidad extravehicular nacionales de nueva generación y la coordinación entre los astronautas y el brazo mecánico, así como la fiabilidad y la seguridad de los pertinentes equipos de apoyo.

Eso ha dejado una importante base para los posteriores trabajos para la construcción de la estación espacial, según la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

#ImpactantesImágenes | Los Astronautas de China Liu Boming y Tang Hongbo realizaron una caminata espacial fuera de la estación Tiangong donde completaron actividades extravehiculares en unas 7 horas. Entérate de esta y otras noticias aquí https://t.co/mIxtBOWQKd pic.twitter.com/O1oyGQ4Qiv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 4, 2021

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Los tres astronautas a bordo de la astronave Shenzhou-12 fueron enviados al espacio y entraron en la estación espacial Tianhe el 17 de junio y desde esa fecha han llevado a cabo una serie de tareas según lo programado.

En la actualidad, ellos gozan de buena salud y realizarán actividades extravehiculares por una segunda ocasión durante su estancia en órbita, de acuerdo con la CMSA.

Esta es la primera misión tripulada en cinco años que China lleva a cabo, y representa una buena inyección de imagen al coincidir con el mes del centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. La misión la componen tres astronautas, Liu Boming, Tang Hongbo y Nie Hauiseng, el comandante de la misma, que han tenido que someterse a más de seis mil horas de entrenamiento. Haisheng lleva a cuestas dos misiones espaciales más y se trata de uno de los pilotos más condecorados del Ejército Popular de Liberación.

Nuevos proyectos

La Agencia Espacial China tiene previsto realizar once lanzamientos más hasta finales de 2022, y tres de ellos serán tripulados. Estas misiones servirán para entregar dos módulos adicionales de laboratorio para expandir la estación Tiangong, además de aportar suministros y tripulantes. Esta estación tiene una expectativa de vida de diez años, y las autoridades chinas han manifestado estar abiertas a una colaboración a nivel internacional.

El interés chino de tener su propia base con astronautas en la órbita terrestre fue consecuencia de la negativa estadounidense de darle acceso a la Estación Espacial Internacional (ISS), en la que colaboran ese país, Rusia, Canadá, Europa y Japón. La ISS debe ser retirada en 2024, aunque la NASA dice que potencialmente podría seguir en funcionamiento hasta más allá de 2028.

