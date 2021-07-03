El Museo de Brooklyn devolvió colección prehispánica a Costa Rica

Una lápida sin terminar, un gran jarrón de cerámica pintado con cera de abejas, representaciones humanas y herramientas antiguas para procesar el maíz son algunos de los artefactos de una colección prehispánica de 1,305 piezas que han sido devuelta al Museo Nacional de Costa Rica.

Algunas de estás tienen más de 2,000 años de antigüedad.

Con casi medio metro de altura, una de los objetos más grandes del envío es un jarrón, presumiblemente utilizado para almacenar semillas o agua. Está adornado con figuras humanas y peculiares líneas geométricas, pintado con cera de abejas.

"Lo importante de estas piezas es que son de piedra y cerámica. ¿Que quiero decir? Por ejemplo, tenemos piezas de piedra que estaban sin terminar o en proceso (de fabricación). Eso suena mejor. Tenemos esculturas antropomorfas que son representaciones de seres humanos y además también tenemos instrumentos como hachas, pistilos, cipreses que eran los tipos de instrumentos que ocasionalmente se usaban para trabajar la piedra", dijo la investigadora del Museo Nacional de Costa Rica, Daniela Meneses.

Costa Rica archaeologists in awe as Brooklyn Museum returns 1,305 artifacts https://t.co/mEpwCdiPys pic.twitter.com/PMWYAAuYsq — Reuters (@Reuters) July 3, 2021

Colección traficada a Estados Unidos y devuelta a Costa Rica

Es la segunda vez que el Museo de Brooklyn, ubicado en la ciudad de Nueva York, devuelve piezas a la nación centroamericano.

Aunque la colección prehispánica llegó a fines del año pasado, la entrega de los artefactos se retrasó por los procesos administrativos de la aduana de Costa Rica.

Desde su regreso, los arqueólogos del Museo Nacional han estado asombrados y han pasado los últimos meses enumerando todas las piezas que solo hasta ahora se han exhibido.

Los objetos fueron saqueados durante la construcción de un ferrocarril. Luego, el magnate estadounidense Minor Keith se llevó los artefactos a Estados Unidos en el siglo XIX o principios del XX, junto con envíos de plátanos.

"Las piezas estaban en el museo de Brooklyn porque cuando se construyó el ferrocarril del Atlántico y Minor Keith extrajo las piezas en ese momento. Tenemos un aproximado no de 16,000 piezas que fueron sacadas del país. Entonces, cuando estas piezas fueron extraídas y llegaron a Estados Unidos, Minor Keith las distribuyó a diferentes museos. No todas estaban en Brooklyn, sino que están en recintos como el de Historia Natural. Entonces Brooklyn fue quien se interesó en hacer esta repatriación a Costa Rica y entregó buena parte de la recaudación que tenían. Por supuesto, algunas piezas todavía se mantienen dentro de la colección permanente en Brooklyn, pero la mayoría está aquí ahora", comentó Meneses.

Todavía hay más artefactos de Costa Rica en Brooklyn y en otros museos de Estados Unidos.

Hace siete años, cuatro sitios en la parte sur de Costa Rica fueron reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

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