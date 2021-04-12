Tiroteo en escuela de Tennessee deja numerosas víctimas

Autoridades de Knoxville, Tennessee, reportaron varias personas baleadas y un muerto tras un tiroteo registrado en una escuela secundaria de la localidad, de acuerdo con información de medios locales.

El Departamento de Policía de Knoxville reportó que se desplegó un operativo en la escuela secundaria Austin-East Magnet High School, donde también un oficial de policía fue reportado entre las víctimas.

Hasta el momento, se dio a conocer que hay un detenido, ya que se informó de una persona que portaba armas de fuego en las inmediaciones de la secundaria; sin embargo, no se ha confirmado si es el responsable de los hechos.

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx — Knoxville Police TN (@Knoxville_PD) April 12, 2021

Te puede interesar: ¡Llega un nuevo 'angelito'! Macaulay Culkin y Brenda Song se convierten en padres

Por precaución de los ciudadanos, elementos de seguridad pidieron a los habitantes no acercarse a la zona.

Hasta ahora, se desconoce cuántas personas resultaron heridas durante este tiroteo; no obstante, en un comunicado se detalló que las lesiones que sufrió el oficial no ponen en riesgo su vida, aunque fue trasladado a un hospital a fin de brindarle el servicio médico pertinente.

Respecto a los estudiantes, el superintendente comentó para medios locales que los alumnos que no estuvieron involucrados en el tiroteo, ya se encuentran en sus casas.

Biden planea regular armas en Estados Unidos

Esta noticia se da a conocer, luego de que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunciara diversas medidas para frenar la "epidemia de la fuerza armada", refiriéndose a la violencia armada que se vive en el país norteamericano.

"Voy a utilizar los recursos a mi disposición para mantener al pueblo a salvo de la violencia armada", declaró Biden.

Según información de Gun Violence, a través de un reporte reciente, Estados Unidos suma 141 tiroteos en lo que va del 2021; así como más de mil jóvenes muertos por actos violentos como este.

Te puede interesar: ¿Dónde puedo ver los partidos de Champions League de esta semana?

