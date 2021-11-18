Reina Isabel aparece en público tras descanso obligatorio por salud

En las últimas semanas, la reina Isabel II se ausentó de todos los eventos para cuidar su salud por recomendación médica; sin embargo, este miércoles la monarca realizó su primera aparición en público.

A través de un comunicado, el Palacio de Buckingham informó que la reina Isabel recibió al general Sir Nicholas Carter, jefe del estado mayor de Inglaterra en el castillo Windsor, en la primera aparición en público de la monarca.

En la foto compartida por el palacio de Buckingham se ve a la reina Isabel II luciendo un vestido verde con blanco de flores, mientras recibe al militar uniformado, quien está a punto de dejar su cargo.

The Queen today received General Sir Nick Carter for an Audience at Windsor Castle upon the relinquishment of his appointment as Chief of the Defence Staff. pic.twitter.com/Pvttc0hv7w — The Royal Family (@RoyalFamily) November 17, 2021

La reunión tuvo lugar en la Oak Room, donde ambos estrecharon las manos y hablaron sobre el trabajo que llevo a cabo Carter. La soberana dijo sentirse “bastante triste” al enterarse que el militar dejará su cargo, a lo que él respondió que ya había estado “mucho tiempo” y que requería su salida.

La reina Isabel, de 95 años de edad, llamó la atención del ojo público luego de ausentarse el domingo pasado en la ceremonia en homenaje a las víctimas de la guerra, pues su participación fue cancelada de último minuto debido a un dolor de espalda.

Reina Isabel toma un descanso por motivos de salud

A finales de octubre, la reina Isabel informó que cancelaría todos sus eventos públicos para descansar, por consejo de sus médicos. Durante el tiempo que estuvo ausente, la monarca se dedicó exclusivamente a actividades de oficina.

Por este motivo, la reina Isabel tampoco asistió al Festival del Recuerdo, un homenaje anual a las Fuerzas Armadas de Inglaterra, que se realizó el pasado 13 de noviembre.