Biden asume responsabilidad del trato a los migrantes en la frontera

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que habrá repercusiones para los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos por su duro trato a los migrantes haitianos en la frontera sur del país, hecho que calificó como una vergüenza para la nación.

VIDEO: Agentes de Estados Unidos golpean con un fuete a migrantes.

Un agente de la ley estadounidense a caballo persigue a un migrante que regresa a Estados Unidos después de haber comprado comida en México. REUTERS/Daniel Becerril pic.twitter.com/16iAIJVJR3 — Reuters Latam (@ReutersLatam) September 21, 2021

"Asumo la responsabilidad", dice Biden

Biden añadió que, en última instancia, asume la responsabilidad por la situación en la frontera de Texas con México, en medio de una afluencia de miles de haitianos que ha atraído la atención internacional después de las fotos virales que muestran a agentes a caballo usando las riendas contra los migrantes.

"Por supuesto, asumo la responsabilidad. Soy el Presidente", dijo a los periodistas en la Casa Blanca. "Les prometo que esa gente pagará".

"Simplemente no es lo que somos. Ha sido horrible lo que hemos visto. Ver a la gente tratada como lo hicieron, caballos que los atropellaron, gente que fue atada, es indignante", finalizó.

Es una vergüenza, es más que una vergüenza. Es peligroso, está mal. Envía el mensaje equivocado a todo el mundo, envía el mensaje equivocado en casa. Sencillamente, no es lo que somos".

La Casa Blanca condena el uso de riendas para amenazar a migrantes

Te recomendamos: Casa Blanca condena uso de látigo contra migrantes.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha iniciado una investigación sobre el asunto.

Crece la indignación generalizada y también la presión sobre Biden para que refuerce la seguridad en la frontera.

Mientras tanto, México insta a los haitianos que se encuentran en la frontera a que se rindan y regresen a la frontera de México con Guatemala para pedir asilo.