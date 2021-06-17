El presidente Joe Biden promulgó un proyecto de ley que convierte el 19 de junio en el Día de la Independencia Nacional Juneteenth, un feriado federal que conmemora el fin de la esclavitud legal de los estadounidenses afroamericanos.

El proyecto de ley conmemora el día de 1865 cuando el general de División de la Unión, Gordon Granger, informó a un grupo de esclavos en Galveston, Texas, que habían sido liberados. Esto sucedió dos años después de la Proclamación de Emancipación del presidente Abraham Lincoln, una orden ejecutiva que firmó durante la Guerra Civil.

Pocos estados consideran Juneteenth como un feriado pagado.

Juneteenth fue aprobado por una abrumadora mayoría por la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de una votación unánime en el Senado.

"Este es un día, en mi opinión, de profundo peso y poder profundo", dijo Biden.

We cannot rest until the promise of equality is fulfilled — for every one of us, in every corner of this nation.



That is the meaning of Juneteenth. — President Biden (@POTUS) June 17, 2021

Durante la firma del proyecto, Biden dijo que este era "un día en el que recordamos la mancha moral, el terrible precio que la esclavitud cobró en el país y sigue cobrando, lo que durante mucho tiempo he llamado el pecado original de Estados Unidos. Al mismo tiempo, también recuerdo la extraordinaria capacidad sanar, tener esperanza y salir de esos momentos dolorosos y una versión amarga, amarga de nosotros mismos, para hacer una mejor versión de nosotros mismos".

Al evento asistieron miembros del Congreso, funcionarios electos locales, líderes comunitarios y activistas como Opal Lee, quien hizo campaña para hacer del 19 de junio un día festivo.

Juneteenth es el undécimo día feriado reconocido a nivel federal, uniéndose a una lista que incluyen Navidad, Año Nuevo, Día de Acción de Gracias y Día de la Independencia, así como días en honor a los presidentes y al líder de los derechos civiles asesinado Martin Luther King Jr. Además es el primer feriado federal establecido desde el día de Luther King, en 1983.

Te puede interesar: Aumentan solicitudes por desempleo en EU; superan 400 mil en una semana

Tune in as I sign the Juneteenth National Independence Day Act into law. https://t.co/Xq8AYa76if — President Biden (@POTUS) June 17, 2021

¿En qué contexto se promulga el Día de la Independencia Nacional Juneteenth?

El presidente Biden y sus compañeros demócratas están bajo presión para responder a una gran cantidad de proyectos de ley estatales respaldados por los republicanos que, según activistas de derechos civiles, tienen como objetivo suprimir el voto de las minorías y evitar abordar de manera significativa el asesinato desproporcionado de afroamericanos por parte de la policía.

La ley llega un año después de que Estados Unidos fue sacudido por protestas contra el racismo y la policía tras el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano, a manos de Derek Chauvin, un oficial de policía blanco de Minneapolis.

Te puede interesar: Racismo y discriminación en el Chat de Twitch durante E3 2021