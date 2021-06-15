Biden-Putin, una cumbre que genera expectativas

Las expectativas de un gran avance en la cumbre que celebrarán este miércoles el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, son escasas, ya que los lazos entre Washington y Moscú están en su punto más tenso en años.

Sin embargo, ambos mandatarios dicen que esperan que la reunión de Ginebra, su primer encuentro en persona desde que Biden llegó a la Casa Blanca, pueda conducir a unas relaciones estables entre ambos países, aunque sigan estando en desacuerdo en multitud de frentes, desde Ucrania hasta Siria.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó al aeropuerto de Cointrin, Ginebra, Suiza, para la reunión prevista para el miércoles con su homólogo ruso Vladimir Putin. Biden fue recibido por el presidente suizo, Guy Parmelin, junto a una comitiva que le acompaña. 📸: Reuters pic.twitter.com/QlLL6s59iG — Voz de América (@VozdeAmerica) June 15, 2021

Te recomendamos: Así es Villa Le Grange, sede del primer encuentro de Biden y Putin.

RANSOMWARE

Los ataques de ransomware por parte de delincuentes supuestamente vinculados a Rusia, que han tenido como objetivo en dos ocasiones infraestructuras críticas estadounidenses, son uno de los principales motivos de preocupación de Washington.

El FBI no ha revelado ninguna prueba que demuestre la implicación del gobierno ruso en los ataques contra el oleoducto estadounidense Colonial Pipeline Co y el envasador de carne JBS SA de Brasil, y Putin dice que la idea de que Rusia sea responsable es absurda.

Pero Biden tiene la intención de sacar el tema en la cumbre y ha sugerido que quiere que las autoridades rusas tomen medidas contra los ciberdelincuentes. Putin ha dicho que Moscú estaría dispuesta a entregar a los sospechosos si se llega a un acuerdo que satisfaga a ambas partes.

Es probable que Biden también plantee preocupación por la posible intromisión rusa en la política estadounidense, algo que Moscú, que está impulsando un pacto de no injerencia cibernética, niega.

DERECHOS HUMANOS, NAVALNY

Biden ha dicho que su Gobierno dará prioridad a la promoción global de los derechos humanos y la democracia. Por ello, Washington ha criticado a Moscú por el trato y el supuesto envenenamiento del opositor Alexei Navalny, afirmando que debe ser liberado.

El Kremlin, que niega el envenenamiento, ha dicho que la política rusa es un asunto interno y que Washington debe mantenerse al margen. Afirma que no aceptará lecciones de un país al que considera que tiene muchos problemas propios en materia de derechos humanos.

ARMAS NUCLEARES

Las dos mayores potencias nucleares del mundo están dispuestas a hablar del control de armas para garantizar relaciones estables entre sus ejércitos.

En febrero prorrogaron por cinco años el nuevo tratado START, que limita el número de misiles y bombarderos que cada uno puede desplegar. Moscú desea una prórroga más larga.

Tras la extinción en 2019 del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, Rusia también quiere llegar a un acuerdo para que ninguna de las partes despliegue determinados misiles terrestres en Europa.

UCRANIA

Estados Unidos ha sido el aliado más poderoso de Ucrania desde la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, una medida que deterioró las relaciones de Moscú con Occidente hasta sus peores niveles tras la Guerra Fría.

Un aumento de las fuerzas rusas en Crimea y cerca de las fronteras de Ucrania a principios de este año preocupó a Washington, que quiere que Rusia devuelva Crimea a manos ucranianas y que Kiev recupere el control de una franja del este del país controlada por separatistas respaldados por Rusia.

Putin ha dejado claro que Ucrania es una "línea roja" y que quiere que Washington se mantenga al margen. Ha dicho que Crimea es rusa y ha comunicado a Kiev que tiene que hablar con los separatistas del este de Ucrania si quiere recuperar el territorio de alguna forma.

EMBAJADORES Y SERVICIOS CONSULARES

El estatus de las misiones extranjeras es un área en la que ambas partes creen que puede haber progreso.

Rusia retiró en marzo a Anatoly Antonov, su embajador en Washington, después de que Biden dijera que creía que Putin era un "asesino", mientras que John Sullivan, el embajador de Estados Unidos en Moscú, fue convocado a Washington en abril.

Un acuerdo para que ambos diplomáticos vuelvan a sus puestos enviaría una señal de que se han hecho algunos progresos. También podría haber espacio para un acuerdo sobre los visados y el personal de la embajada.

Rusia, en respuesta a las sanciones estadounidenses, ha impuesto límites al número de personal local que puede emplear la embajada de Estados Unidos, lo que ha obligado a Washington a recortar sus servicios consulares.

También se ha retirado de un acuerdo que suavizaba las restricciones a los viajes de los diplomáticos por su país de destino.

PRISIONEROS

Rusia retiene al ex marino estadounidense Paul Whelan por una condena de espionaje, y a Trevor Reed, otro ex marino, por una supuesta agresión a un agente de policía. Ambos niegan haber actuado mal. Sus familias han presionado para que sean liberados.

Preguntado sobre si consideraría un intercambio de prisioneros, Putin dijo: "sí, por supuesto".

El abogado ruso de Whelan ha sugerido previamente que Moscú estaría interesado en un acuerdo que trajera a casa al traficante de armas Viktor Bout, así como a Konstantin Yaroshenko, un piloto condenado por conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos.

BIELORRUSIA

El Kremlin ha dicho que espera que Putin y Biden hablen de Bielorrusia, un estrecho aliado de Moscú que se sumió en una crisis el año pasado cuando estallaron una serie de protestas masivas por lo que los manifestantes dijeron que fueron unas elecciones presidenciales amañadas.

Con la ayuda de Moscú, el veterano dirigente Alexander Lukashenko ha capeado hasta ahora la tormenta ejerciendo una brutal represión. El mes pasado, el aterrizaje forzoso de un avión comercial y la detención de un bloguero disidente que viajaba a bordo provocaron indignación.

Putin considera a Bielorrusia como parte de la esfera de influencia de Rusia y es poco probable que ambos líderes coincidan en sus posturas.

SIRIA

Es probable que Biden hable con Putin sobre la aparente intención de Moscú de continuar con una operación de ayuda transfronteriza en Siria respaldada por la ONU cuyo mandato expira el próximo mes.

El coordinador de Socorro de Emergencia de la ONU, Mark Lowcock, pidió el mes pasado al Consejo de Seguridad que no cortara una ayuda transfronteriza "vital" para unos 3 millones de sirios en el norte del país.

Sin embargo, Putin declaró que Rusia considera que Occidente debe distribuir cualquier ayuda que proporcionara a Siria a través del gobierno central del país, acusándolo de no hacerlo para tratar de evitar al presidente Bashar al-Assad.

Te puede interesar: Cumbre de líderes de la OTAN en Bruselas, Bélgica.