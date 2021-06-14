Por primera vez desde 2018 se reunen representantes de países miembros para la cumbre de líderes de la OTAN en Bruselas, Bélgica.

Discutiran el camino que seguirá la alianza militar en la próxima década frente a desafíos como China, Rusia, las amenazas cibernéticas, la lucha contra el terrorismo, las tecnologías emergentes y destructivas, las amenazas y ataques cibernéticos y las implicaciones de seguridad del cambio climático.

La reunión será la primera cumbre a la que asistirá el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como mandatario. También asistirá el presidente turco Recep Tayyip Erdogan...

La cumbre también supone una oportunidad para restablecer las relaciones entre América del Norte y Europa, después de que los lazos se debilitaran bajo la administración del estadounidense Donald Trump, que se burló con frecuencia de la alianza.

Relaciones bilaterales

También se espera que los líderes de los países de la OTAN mantengan reuniones bilaterales en el marco de la cumbre. Por ejemplo, Erdogan se reunirá con Biden (su primer encuentro desde que Biden asumió el cargo)

“Esta es una oportunidad única para reforzar a la OTAN como encarnación duradera del vínculo entre Europa y América del Norte”, indicó en un comunicado el secretario general del organismo, el exprimer ministro noruego Jens Stoltenberg.

A dos meses de la salida de la OTAN de Afganistán

La cumbre se celebrará exactamente dos meses después de que la OTAN anunciara el fin de su misión en Afganistán y coincidirá con el inicio del repliegue de sus tropas, una decisión que siguió al anuncio de Estados Unidos de comenzar la retirada con el objetivo de salir del país para el próximo 11 de septiembre, cuando se cumplan 20 años del ataque terrorista que provocó la operación.

La última cumbre se celebró en diciembre de 2019 en Watford (Reino Unido), mientras que la última edición en Bruselas tuvo lugar en julio de 2018.

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El encuentro de 2017, también en Bruselas, fue la primera del expresidente estadounidense Donald Trump.

Cumbre bajo estrictas medidas por la pandemia

La cumbre se celebrará bajo estrictas medidas debido a la pandemia de coronavirus A mediodía del lunes (15 de junio), el Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, celebrará una ceremonia oficial de bienvenida a los líderes en la sede.

Se espera que los líderes hagan una declaración tras la reunión, que está previsto que dure unas tres horas Stoltenberg y los líderes también ofrecerán conferencias de prensa por separado.

Qué es la OTAN

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una organización de seguridad colectiva creada en el año 1949 por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos.

Actualmente, la OTAN cuenta con 29 países miembros (Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Turquía).

La cuestión de la ampliación está regulada en el artículo 10 del Tratado del Atlántico Norte, que establece que la membresía está abierta a cualquier "Estado europeo en condiciones de promover los principios del presente Tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte".

La decisión de invitar a un nuevo Estado a adherirse es tomada por el Consejo Atlántico, como órgano superior de la Alianza. Bosnia-Herzegovina, Georgia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia son aspirantes a la adhesión.

