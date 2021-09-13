Britney Spears anuncia compromiso con su novio Sam Asghari

La superestrella del pop Britney Spears, que ha estado luchando contra una tutela que rige su vida personal y sus finanzas, anunció el domingo que se ha comprometido con su novio Sam Asghari.

Britney Spears muestra su anillo de compromiso

La cantante de "Stronger" publicó un video en el que aparece junto a Asghari mostrando un brillante anillo en su mano. "No me lo puedo creer", escribió en el pie de foto, junto a emojis de anillos.

Asghari publicó por separado una foto de la pareja besándose y Spears extendiendo el dedo con el anillo. El representante de Asghari, Brandon Cohen, confirmó que la pareja estaba comprometida.

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La pareja hizo oficial su compromiso

"La pareja ha hecho oficial hoy su larga relación y están profundamente conmovidos por el apoyo, la dedicación y el amor que les han expresado", dijo Cohen a través de un correo electrónico.

Spears, de 39 años, ya se ha casado dos veces con anterioridad.

Contrajo matrimonio con su amigo de la infancia Jason Alexander en Las Vegas en 2004, pero la unión fue anulada unos días después. Ese mismo año se casó con el bailarín Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos, antes de que la relación terminara en divorcio en 2007.

Asghari, de 27 años y nacido en Irán, es un entrenador personal y actor que ha aparecido en la serie de Showtime "Black Monday". Él y Spears comenzaron a salir en 2016.

En junio, Spears dijo a un tribunal de Los Ángeles que la tutela de 13 años controlada parcialmente por su padre era abusiva, diciendo: "Sólo quiero recuperar mi vida". La cantante declaró que esperaba casarse y tener más hijos.

La semana pasada, el padre de Spears, Jamie Spears, dijo que las circunstancias habían cambiado y presentó una petición para que se pusiera fin a la tutela. La próxima audiencia judicial del caso está prevista para el 29 de septiembre.