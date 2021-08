Britney Spears se libera y explica atrevidas fotografías en topless

La cantante Britney Spears utiliza su cuenta de Instagram para mantenerse en contacto con sus fans y compartir diferentes fotografías donde aparece en topless, las cuales ha publicado con mayor frecuencia desde el pasado 24 de julio.

En su más reciente publicación, la intérprete de “Toxic” aparece en diferentes imágenes donde se puede ver la parte superior de su cuerpo sin ropa, solo cubriéndose con sus propias manos.

En el texto que acompaña las fotografías, Britney Spears explicó el motivo por el que ha compartido varias imágenes, en las que luce con poca ropa.

“Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo, quiero que entiendas lo que pienso sobre exponer mi piel. En mi opinión, cuando una mujer tiene calor y quiere quitarse una prenda, no estoy hablando de un club de striptease o una actuación”, escribió la cantante.

Hablo de estar en tu coche y darte cuenta de que estás usando una estúpida camisa de manga larga en el verano. La reacción de cualquier mujer después de quitarse una capa es ‘me siento mejor’.

En su publicación, Britney Spears dijo que ha posado en topless en redes sociales porque así lo ha querido, a diferencia de sus conciertos, donde se veía obligada a mostrar su cuerpo.

“He tenido mil millones de shows en los que he hecho eso y para mí era un horror. A veces, quizás demasiadas veces, no me veía tan bien y es vergonzoso”, reconoció “la princesa del pop”.

La cantante asegura que fotos en topless la ayudaron a ver su forma más pura

Britney Spears dijo que ahora “expone” su cuerpo en redes sociales ya que deseaba verse “de una manera más ligera, desnuda”, como la forma en que nació.

En mi forma más pura, evidencia que el dolor, las lágrimas y las cargas pesadas son lo que soy. Soy una mujer hermosa, sensible, que necesita mirarse a sí misma en su forma más pura.

En su mensaje, la artista aseguró que no volverá a compartir fotografías en topless, como las que aparecen en sus redes sociales desde hace algunos meses, porque se podría convertir en algo aburrido.

La cantante también aprovechó para agradecerle a sus fans y a todos los que participaron en el movimiento #FreeBritney, a través del que le mostraron su apoyo por el caso de la tutela que su padre mantuvo durante 13 años.

“El movimiento tiene un significado mucho más profundo de lo que puedas imaginar. Mis fans siempre han sido increíbles y los amo a todos”, concluyó Britney Spears.

El pasado 12 de agosto, el papá de Britney, Jamie Spears, acudió a la Corte Superior de Los Ángeles y entregó unos documentos para renunciar a la tutela de la intérprete, la cual podría quedar en manos de una persona que no sea su familiar.

