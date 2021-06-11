California lucha por mantener ley contra las armas de asalto

Funcionarios de California dijeron que el estado apeló la decisión de un juez federal de anular la prohibición impuesta hace tres décadas contra las armas de estilo de asalto, diciendo que la ley es necesaria para prevenir muertes por armas de fuego.

La apelación cuestiona el fallo de la semana pasada del juez federal de distrito Roger Benítez de San Diego de que la ley infringe ilegalmente la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho de los ciudadanos a portar armas.

El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta dijeron en una conferencia de prensa frente a un hospital de San Francisco que confiaban en que la decisión era errónea y que eventualmente sería anulada.

Weapons of war don’t belong on our streets.



CA’s assault weapon ban has saved countless lives — we will do everything in our power to keep it in place. https://t.co/Kgczf5oba5 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 10, 2021

California pide recordar masacres con armas de fuego

"¿Es Aurora? ¿Es Bolder? ¿Es Sandy Hook? ¿Es Parkland? ¿Es Southerland Springs? ¿Es San Bernardino? ¿Es Powey? ¿Tienen otros 10 minutos? Podría continuar con esa maldita lista. Lo dije el otro día, ¿qué diablos está mal con nosotros? Somos mejores que esto. Y este estado continuará luchando y liderando y haremos todo lo posible para proteger a personas como Mattie y su familia y miles de personas más", dijo Newsom visiblemente frustrado, quien también criticó duramente al juez.

El estado pedirá a la corte de apelaciones que suspenda el fallo durante la apelación; Benítez dejó que su orden entrara en vigencia durante 30 días, dejando la ley vigente por ahora.

California se convirtió en el primer estado en prohibir las armas de asalto en 1989 a raíz de un tiroteo en una escuela que mató a cinco niños. Otros seis estados y el Distrito de Columbia tienen una prohibición de armas de asalto, según el grupo de seguridad de armas Giffords.

California lucha por ley contra armas de asalto.

También te podría interesar:

Oficial vuelca auto de embarazada en carretera de Arkansas, EU

La prohibición federal de armas de asalto expiró en 2004 y el Congreso no ha vuelto a autorizar la ley frente a la oposición republicana.

Las armas son un tema políticamente delicado en los Estados Unidos, que tiene la tasa más alta de posesión de armas de cualquier país, así como una mayor incidencia de violencia con armas que otras naciones ricas.

Hace dos semanas, un hombre armado abrió fuego en un patio de trenes de San José, matando a nueve personas, parte de una serie de tiroteos masivos de alto perfil en Indiana, Colorado y Georgia, entre otros estados.