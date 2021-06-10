VIDEO: Edificio de Corea del Sur se derrumba y deja al menos 9 muertos

En Corea del Sur, un edificio de cinco niveles se derrumbó y dejó al menos nueve personas muertas y ocho heridos de gravedad.

De acuerdo con medios locales, el edificio que se derrumbó se localizaba en la ciudad sureña de Gwangju y estaba siendo demolido.

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Sin embargo, el edificio se derrumbó previamente y cayó sobre un autobús de pasajeros que pasaba por esa zona en Corea del Sur.

En el autobús viajaban al menos 17 personas y todas resultaron afectadas por el derrumbe del edificio, mismo que fue captado por cámaras de vigilancia de Corea del Sur.

En contraste, los empleados que laboraban en la edificación fueron evacuados antes de que se colapsara la construcción.

📹 Un edificio que estaba siendo demolido en Gwangju, al sur de Corea del Sur, colapsó y mató a 4 pasajeros de un autobús que pasaba por el lugar.



📌 Video de @Atlantide4world ⤵️ pic.twitter.com/OLRL4R6B4l — Servicio de Información Pública (@infopublicave) June 9, 2021

Trabajadores declararon que momentos antes de que se derrumbara el edificio se había cerrado el paso peatonal a fin de que no ocurrieran accidentes, de acuerdo con un oficial de bomberos en Corea del Sur.

Buscan a víctimas por derrumbe de edificio en Corea del Sur

Equipos de rescate llegaron a la ciudad de Corea del Sur para localizar a los posibles obreros que pudieron quedar sepultados en los escombros de la construcción.

En principio se creyó que eran dos los autobuses que habían quedado sepultados por los escombros del edificio en Corea del Sur; sin embargo, los videos de cámaras de vigilancia indicaron que solo fue una unidad de pasajeros.

Firefighters search for passengers from a bus trapped by debris from a building collapse that killed at least nine people in Gwangju, South Korea. More photos of the day: https://t.co/eD9J5noNxY 📷 Yonhap pic.twitter.com/sf2kEVm71q — Reuters Pictures (@reuterspictures) June 9, 2021

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En tanto, autoridades de Corea del Sur investigan las causas por las que el edificio se derrumbó y analizar los protocolos de seguridad.

En uno de los videos del derrumbe del edificio se observa que varios vehículos pasan por la vialidad en donde se localiza la edificación en Corea del Sur y segundos después se derrumba mientras pasaba el autobús de pasajeros, cuya estación se encontraba cerca. El derrumbe del edificio dejó una enorme nube de polvo.

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