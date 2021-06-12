Perú, a punto de anunciar ganador de elección presidencial

En Perú, el candidato presidencial socialista Pedro Castillo está cada vez más cerca de ganar la elección, al seguir mostrando una mínima pero constante ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori.

Castillo, un profesor de primaria desconocido por la mayoría del país hasta poco antes de las elecciones, tiene un 50,15% de votos, mientras que la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori suma el 49,85% cuando va contabilizado el 99,89% de las actas de sufragio.

"El pueblo peruano lo merece", afirmó Castillo en un mensaje por Twitter a la última hora del viernes.

🗳️🇵🇪 Perú sigue en compás de espera: Castillo mantiene ventaja y Fujimori cuestiona proceso electoral https://t.co/sMngMvN9u0 pic.twitter.com/Pu8KIgiJ38 — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 9, 2021

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Argentina, Bolivia y Nicaragua proclamaron a Castillo como vencedor

Con una diferencia del 0,30%, unos 51.000 votos, Castillo espera el desenlace en medio de pedidos de celeridad del conteo y el saludo adelantado de varios líderes y mandatarios de izquierda de América Latina, algo que ha enojado al Gobierno, que ha pedido a la comunidad internacional esperar los resultados finales.

En la víspera, la autoridad electoral consideró cambiar las reglas para permitir a Fujimori impugnar la validez de 200.000 votos, pero dio marcha atrás en medio de críticas y presiones de los representantes de los candidatos.

"Llamamos al pleno del jurado electoral a garantizar y velar por un proceso electoral limpio y justo", dijo Castillo, de 51 años.

Ciudadanos de mayores ingresos apoyan a Fujimori, los de rentas más bajas respaldan a Castillo

Cientos de simpatizantes de ambos candidatos han marchado en los últimos días, cada uno por su lado, por calles del centro de Lima y frente a la sede de la oficina electoral, que revisa las actas de votación mayormente impugnadas por el partido de Fujimori, que no da su brazo a torcer ante una posible derrota.

La historia podría repetirse para la candidata, que perdió en la anterior elección de 2016 con una pequeña diferencia (0,24%) frente al banquero Pedro Pablo Kuczynski.

Pese a las acusaciones de presuntas irregularidades en los comicios por parte de ambos bandos, principalmente de Fujimori, los observadores internacionales del proceso en Lima han manifestado que las elecciones fueron transparentes.

Los comicios se dan luego de una tormenta política en el país minero, con cuatro presidentes en cinco años, protestas y múltiples denuncias de corrupción contra políticos.

El actual presidente interino, Francisco Sagasti, entregará la posta a su sucesor el 28 de julio, cuando el país cumplirá sus 200 años de Independencia.

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